Afectados por la dana compran un vehículo nuevo en un concesionario. JL Bort

¿Cuántos de los 130.000 vehículos afectados por la dana ya han sido repuestos?

El sector destaca el papel del Plan Reinicia Auto +, pese a que solo ha concedido ayudas para un tercio del total de coches que se llevó la riada

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Lunes, 13 de octubre 2025, 18:30

Cuando la mañana del 30 de octubre más de 130.000 vehículos amanecieron apilados en carreteras, barrancos o garajes resultaba complicado estimar el tiempo, y ... el dinero, que sería necesario para reponer el parque móvil afectado. Sin embargo, ni la más optimista de las previsiones esperaba que tal cantidad de coches pudiera reponerse en menos de un año. Este lunes, Raúl Morales, presidente de Faconauto, la patronal de los concesionarios, reconocía a LAS PROVINCIAS que «entre vehículos nuevos y usados se ha conseguido reemplazar la totalidad de los vehículos dañados».

