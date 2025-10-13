¿Cuántos de los 130.000 vehículos afectados por la dana ya han sido repuestos?

Cuando la mañana del 30 de octubre más de 130.000 vehículos amanecieron apilados en carreteras, barrancos o garajes resultaba complicado estimar el tiempo, y ... el dinero, que sería necesario para reponer el parque móvil afectado. Sin embargo, ni la más optimista de las previsiones esperaba que tal cantidad de coches pudiera reponerse en menos de un año. Este lunes, Raúl Morales, presidente de Faconauto, la patronal de los concesionarios, reconocía a LAS PROVINCIAS que «entre vehículos nuevos y usados se ha conseguido reemplazar la totalidad de los vehículos dañados».

Catalogarlo de milagro quizás sea excesivo, pero cuanto menos lo acontecido en la Comunitat ya es visto como un ejemplo a nivel nacional. Ese es el mensaje que transmiten desde la patronal, donde destacan el crecimiento superior al 48% que ha experimentado la Comunitat Valenciana en cifras de matriculación en lo que va de año. Las ventas a nivel nacional crecieron un 14,8% en los primeros nueve meses del curso a nivel nacional, en buena parte por el comportamiento experimentado por la región valenciana.

Pero, ¿cómo ha sido posible la reposición de tal cifra de vehículos en un plazo de tiempo tan breve? Para el presidente de la patronal hay dos factores clave que permiten ofrecer una explicación: los planes de ayuda y la apuesta por coches baratos. «Lo primero que se sigue teniendo en cuenta, y más si cabe en el caso valenciano tras la dana, es el precio. Los afectados han ido a por coches mirando mucho el precio», explica Morales.

En las primeras semanas tras la catástrofe el mercado de ocasión comenzó a impulsar la comercialización. «Al principio la gente quería resolver la movilidad en el menor tiempo posible y acudía al mercado de ocasión», indica el presidente de la patronal, quien advierte que la colaboración público-privada, mediante planes de ayuda, ha resultado fundamental para que los vehículos nuevos tuvieran gran acogida entre los afectados, una vez pasados los primeros meses.

«Se ha conseguido de forma ágil dar solución a los afectados por la dana. Las cuantías de las ayudas nunca antes se habían visto», explica Raúl Morales, que pone en valor el Plan Reinicia Auto+ del Gobierno al considerarlo un modelo a seguir si se pretende conseguir una transformación del mercado nacional. A pesar del reconocimiento por parte del presidente de la patronal, los últimos datos del plan diseñado por el ministerio de Industria reflejan que de los 130.000 vehículos afectados tan solo un tercio se han repuesto gracias al Plan Reinicia Auto+. En concreto, se han concedido 39.662 ayudas y se han movilizado 199 millones de euros.

No obstante, Morales también pone en valor los planes de renovación gestionados por la Generalitat, como el plan Moves III, que recientemente ha agotado sus fondos en la Comunitat para la compra de vehículos eléctricos.

«La Comunitat no solo ha hecho récord anual en el total de mercado, sino también en el electrificado, que ha crecido un 169% en la región», comenta el presidente de la patronal, quien confía en que se mantenga la tendencia positiva de venta en el territorio valenciano a pesar de que «el mes pasado ya se vio que el efecto dana estaba acabando».