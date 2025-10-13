Valencianos atrapados: «Me recordaba al día de la dana y obviamente pasas miedo» Un joven se encuentra con la AP-7 cortada al regresar de los Pirineos

R. V. Valencia Lunes, 13 de octubre 2025, 09:37 | Actualizado 09:55h.

Alexis es un joven de Chiva que se vio atrapado por el fuerte temporal que este domingo ha azotado a la provincia de Tarragona. Su viaje fue toda una odisea. «Al estar cortada la AP-7 nos desviaron por la N-340. Llegamos a cruzar el Ebro por Amposta pero al llegar justo al tramo que hay enfrente del pabellón nos quedamos bloqueados, sin poder pasar. Allí estuvimos más de dos horas, sin poder avanzar y con toda la tormenta encima. Me recordaba al día de la dana en Valencia y obviamente pasas miedo», señala Alexis que volvía de los Pirineos de pasar el puente festivo.

Tras más de dos horas sin poder avanzar, atrapados bajo la lluvia torrencial y a escasos metros del Ebro tuvieron que dar la vuelta ya que la N-340 estaba cortada desde Amposta a Vinaròs, más de veinte kilómetros.

«No nos podíamos mover. Pensaba que íbamos a tener que pasar la noche en el coche. No sé veía nada en medio de la carretera. Estábamos junto al polígono de Amposta», apunta. Al final, las Fuerzas de Seguridad hizo volver sobre sus pasos a las decenas de vehículos atrapados. «Volvimos a cruzar el Ebro y nos refugiamos en el área de servicio de la AP-7 en el Baix Ebre», apunta. Allí permanecieron hasta que pasadas las dos de la mañana reabrieron la autopista y volvieron a Chiva, donde llegó casi a las cinco de la mañana.

Este joven es uno de los miles de valencianos que se quedaron bloqueados este domingo por la tarde en el sur de Cataluña por el fuerte temporal originada por la dana Alice. La AP-7, que tuvo que ser cortada al norte de Castellón, se ha reabierto a las 6.00 aunque la N-340 permanece cortada entre Castellón y Tarragona. Los incidentes no sólo afectaron a la carretera sino también al tráfico ferroviario. La circulación de trenes entre los municipios catalanes de Ulldecona y L'Aldea permanecerá suspendida este lunes debido a la lluvia desencadenada en la provincia de Tarragona.

Así, la reanudación del servicio está prevista para las 11.00 horas de hoy, «siempre que se den las condiciones óptimas de seguridad»: «Desde Renfe y Adif estamos trabajando para restablecer el servicio cuanto antes y os mantendremos informados».

Hasta las 20.00 horas aproximadamente de este domingo ha afectado a más de 3.000 viajeros y a 17 trenes --algunos de los cuales estaban circulando y han tenido que retroceder a otras estaciones-- y otros se han cancelado.

