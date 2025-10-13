Cientos de valencianos atrapados en carreteras y estaciones por inundaciones en Tarragona Las carreteras cortadas obligan a los viajeros a refugiarse en gasolineras y estaciones de servicio

Valencianos atrapados en un área de servicio en Tarragona, este domingo.

Andoni Torres Valencia Domingo, 12 de octubre 2025 | Actualizado 13/10/2025 00:45h. Comenta Compartir

Aviso naranja en la Comunitat y rojo en Tarragona. Las tormentas que azotan desde hace días la costa mediterránea están complicando esta tarde-noche de domingo, de forma excepcional, los viajes entre Valencia y Cataluña.

Las salidas de los trenes con origen Barcelona y Valencia del Corredor Mediterráneo han quedado suspendidas este domingo «hasta nuevo aviso» debido al aviso rojo emitido por la Aemet.

Hasta las 20.00 horas, ha afectado a más de 3.000 viajeros y a 17 trenes, algunos de los cuales estaban circulando y han tenido que retroceder a otras estaciones, y otros se han cancelado.

Según ha informado Renfe a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press, algunos de los trenes suprimidos son: el EU1180 Barcelona S. - Alicante; el EU1193 Alicante - Barcelona S.; el IC1382 Valencia N. - Barcelona S.; el IC1200 Barcelona S. - Valencia N.; y el IC1403 Alicante - Barcelona S.

Renfe ha habilitado cambios y anulaciones sin coste para los trenes afectados y ha recordado a los usuarios que, si su trayecto se ve afectado, se pondrá en contacto con ellos mediante SMS o email a través de los datos de contacto asociados a dicha reserva.

🚘⚠️ #Tráfico #DanaAlice

Accesos desde la #ComunitatValenciana hacia #Catalunya cortados por inundaciones en la calzada.

Afectadas #AP7 y carreteras secundarias

🚄 También suspendidos los enlaces por ferrocarril.

❗️Recomendamos evitar desplazamientos.

Consulten:… pic.twitter.com/enVRDdAz8d — VOST Comunitat Valenciana (@VOSTcvalenciana) October 12, 2025

También se han complicado los viajes por carretera, ya que la AP7 se encontraba cortada a la altura de Ulldecona y la N-340 en Amposta, atrapando a cientos de valencianos que se hallaban en tránsito, la mayoría de vuelta del puente festivo.

Los valencianos atrapados en las carreteras han tenido que refugiarse esta noche en gasolineras y áreas de servicio ante la imposiblidad de seguir viaje a sus domicilios.

Otros se han refugiado en pabellones deportivos abiertos para que pasen la noche hasta que se reabran carreteras y vías férreas, según reportan en redes sociales.

Un joven valenciano residente en Chiva, atrapado en un área de servicio del Baix Ebro en la AP7, explicaba la situación en las carreteras: «Se han tenido que dar la vuelta, aquello estaba lleno de valencianos».

Ampliar Refugiados en el municipio de Freginals.

En Freginals, el Ayuntamiento y los vecinos han abierto las puertas de sus casas, dependencias municipales y el restaurante local para acoger a más de 150 personas que han quedado atrapadas por la intensidad del chaparrón y el corte de las carreteras.

Corte de la AP-7 por inundaciones zona de Ulldecona (Tarragona).



Actualizaciones en @InformacionDGT pic.twitter.com/gMNJIbcPSY — Ministerio Transportes y Movilidad Sostenible (@transportesgob) October 12, 2025

La previsión para este lunes tanto en la Comunitat Valenciana como en Cataluña está marcada por chubascos y tormentas fuertes, que en el litoral y prelitoral serán fuertes o muy fuertes y probablemente persistentes.