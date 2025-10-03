Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Estudiantes alemanes que han participado en el montaje de las bicicletas posan con una de ellas LP

Aviones convertidos en bicicletas para los afectados por la dana

Una empresa inglesa entrega cuatro vehículos, fabricados con piezas de fibra de carbono en una universidad alemana, a Aldaia y Catarroja

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 09:58

Optimus Prime es el líder de los Autobots, el líder de los 'robots buenos' que protegen a la especie humana de los 'robots malos', los ... Decepticons, en la saga Transformers. Irreconciliables facciones de una especie extraterrestre, la benefactora se transforma en coches y motos de alta gama, y los villanos, principalmente en temibles y sofisticados vehículos bélicos. La zona 0 va a tener sus particulares transformers, héroes en este caso inanimados y que tampoco provienen del espacio: aviones convertidos en bicicletas que desde este lunes 6 de octubre van a estar al servicio de los vecinos de Aldaia y Catarroja, dos de las localidades de l'Horta Sud azotadas por la dana.

