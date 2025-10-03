Aviones convertidos en bicicletas para los afectados por la dana

Optimus Prime es el líder de los Autobots, el líder de los 'robots buenos' que protegen a la especie humana de los 'robots malos', los ... Decepticons, en la saga Transformers. Irreconciliables facciones de una especie extraterrestre, la benefactora se transforma en coches y motos de alta gama, y los villanos, principalmente en temibles y sofisticados vehículos bélicos. La zona 0 va a tener sus particulares transformers, héroes en este caso inanimados y que tampoco provienen del espacio: aviones convertidos en bicicletas que desde este lunes 6 de octubre van a estar al servicio de los vecinos de Aldaia y Catarroja, dos de las localidades de l'Horta Sud azotadas por la dana.

Si quien llevó magistralmente a la gran pantalla al bueno de Optimus Prime y el resto del universo Transformers fue Michael Bay, en este caso el maestro de ceremonias de este proyecto ha sido Juan Dual. Este valenciano es un ciclista ultra que protagoniza una historia de superación, ya que apenas conserva aparato digestivo tras varios pasos por el quirófano en su lucha contra el cáncer. Pese a ello mira a la vida con una sonrisa y, siempre que puede, apoyando proyectos solidarios. Él fue uno de los líderes del movimiento espontáneo que creó una red de reparto de comida y todo tipo de enseres con bicicletas, con base en Rambleta.

Esta iniciativa no pasó desapercibida para casi nadie, Y por supuesto, tampoco para Vielo, la marca inglesa de bicicletas que suele respaldar a Juan Dual en sus iniciativas. A partir de ahí, la historia tiene unas conexiones de lo más curioso que desembocan a que unas piezas de fibra de carbono que hasta hace unos meses formaban parte de aviones, hayan acabado por integrar cuatro bicicletas que ya están camino de la zona cero.

Y es que la Universidad de Chemnitz, en Alemania, tiene un proyecto para reciclar estos materiales reciclados de antiguas aeronaves de la compañía europea Airbus. Esa institución educativa colabora con Vielo, que estaba al tanto de la iniciativa en la que participó Juan Dual en los días posteriores a la tragedia del 29 de octubre de 2024. «También les trasladé los problemas que hay en la zona. Por ejemplo, que muchos municipios se quedaron sin gran parte de su parque móvil en unos meses en los que está siendo más necesario que nunca», señala el deportista valenciano. La firma inglesa decidió aportar su granito de arena con estas cuatro bicicletas, fabricadas expresamente por los estudiantes germanos.

Se trata de cuatro bicicletas con capacidad de carga: esto es, se puede trasladar con ellas hasta 70 kilos. Los vehículos ya están camino de España y el lunes 6 está previsto que se haga entrega de ellos, dos al Ayuntamiento de Aldaia y otros tantos al de Catarroja.