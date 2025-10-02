Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Así te hemos contado la sesión de control en Les Corts
Tramo del barranco de la Saleta donde se ha previsto la actuación. LP

Aldaia anuncia obras «inminentes» para profundizar el cauce de la Saleta

El Ayuntamiento recibe el permiso del Ministerio para crear un canal que facilite el desagüe del agua

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Jueves, 2 de octubre 2025, 12:28

Comenta

El Ayuntamiento de Aldaia anunció este jueves que de «forma inmimente» comenzará los trabajos para canalizar el tramo urbano del barranco de la Saleta. Según explicó el alcalde de la localidad, Guillermo Luján, mientras se inician las obras principales en este barranco, se ha autorizado a llevar a cabo una actuación previa que consistirá en canalizar el tramo que discurre por dentro del casco urbano y bajar la cota para que desagüe fuera del municipio.

La intención es que conecte con la canalización subterránea, unos trabajos que comenzarán de forma inminente. Luján insistió en que «desde el Ayuntamiento de Aldaia hemos promovido esta actuación, y el Ministerio de Transición Ecológica nos ha permitido hacerla, porque mientras seguimos a la espera de que se materialice el proyecto de canalización de la Saleta, esta primera actuación supondrá un avance, ya que actualmente el barranco desagua en el propio casco urbano».

En la misma línea, el consistorio ha adquirido unas nuevas compuertas, utilizadas en la pasada alerta roja, ya que la riada del 29 de octubre se llevó las antiguas, obligando a improvisar defensas con sacos de arena en las diferentes alertas meteorológicas de los últimos meses.

«No podemos volver a pasar por eso», lamentó Luján. En consecuencia, se han adquirido estas nuevas barreras, elaboradas con materiales de mayor durabilidad, colocadas en varios lugares de la denominada «zona cero». Con dimensiones que varían entre metro y medio y tres metros según el relieve del cauce de la Saleta, estas compuertas se activarán de forma preventiva cada vez que se emita una alerta meteorológica.

«El objetivo de estas medidas temporales es ganar margen de reacción para salvaguardar a los vecinos hasta que se ejecute la gran obra de canalización del proyecto de la Saleta», señaló el alcalde. De acuerdo con las estimaciones municipales, la actuación permitirá canalizar hasta 130 metros cúbicos de agua hacia el plan sur, lo que reducirá de forma notable el peligro de anegamientos en el centro de la localidad.

Asimismo, Luján recalcó que la anticipación es clave en un municipio acostumbrado a enfrentarse varias veces al año a avisos por lluvias intensas. «Cada temporada necesitamos reforzar las defensas, y estas compuertas, junto con la canalización, son esenciales para evitar que las Danas vuelvan a golpear con la misma intensidad a nuestros vecinos», agregó.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil investiga si el cuerpo calcinado hallado en una montaña de Oliva es el de Bea
  2. 2 Asesinan a tiros a Miguel de la Mora, el estilista de las famosas
  3. 3

    Pintadas acusando de «chivato» a un empresario por la caída del cártel del puerto de Valencia
  4. 4

    %uFEFFLa habitación secreta de los narcos del puerto de Valencia con mando a distancia y en un chalé de lujo
  5. 5

    Jorge Fabuel renuncia a la confección del segundo traje oficial de la fallera mayor infantil de Valencia 2026 y su corte
  6. 6 ¿Por qué vemos tantas hormigas en Valencia esta semana?
  7. 7 Un indigente mata a otro al apuñalarlo con un paraguas tras discutir en el centro de Valencia
  8. 8 El mercado de zapatillas más grande de España vuelve a Valencia con grandes descuentos
  9. 9 Adiós a los viejos chiringuitos en la Malvarrosa: Comienza el derribo del restaurante El Bobo
  10. 10

    Disney busca trabajadores en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Aldaia anuncia obras «inminentes» para profundizar el cauce de la Saleta

Aldaia anuncia obras «inminentes» para profundizar el cauce de la Saleta