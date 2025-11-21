Un coworking dará vida a la antigua sede de Corporación Dermoestética en el centro de Valencia once años después

Durante años, el número 13 de la calle Pizarro fue uno de los símbolos empresariales más reconocibles del centro de Valencia. Allí tuvo su ... sede Corporación Dermoestética, gigante del sector estético que llegó a cotizar en bolsa antes de iniciar un declive que culminó con el cierre de todas sus clínicas en diciembre de 2014 y la formalización de su liquidación en 2016. Desde entonces, el edificio había quedado como una pieza pendiente de recuperar en pleno eje financiero de la ciudad.

Una década después, ese vacío comienza a revertirse. Wayco, el principal operador de coworking valenciano, ha iniciado la transformación integral del inmueble para abrir en él su cuarto espacio y el primero ubicado en el corazón del distrito de negocios. Las obras, que comenzaron en octubre, ya avanzan a contrarreloj para que el nuevo coworking abra sus puertas en el primer trimestre de 2026.

El proyecto supone la renovación completa de las seis alturas del edificio, que se convertirán en más de 2.000 metros cuadrados y 209 puestos de trabajo en un entorno 'premium' y equipado con las últimas soluciones de domótica. Wayco busca responder así a una necesidad muy clara del mercado, y es que según el informe 'Visión Valencia 2025' de Savills, la disponibilidad de oficinas en el centro no llega al 4% y los edificios con mayores prestaciones rondan ya el 95% de ocupación.

«Wayco Pizarro está en una de las calles de negocios más importantes de Valencia y lo hemos diseñado cuidando cada detalle. Muchas empresas valoran tanto el entorno donde trabajan sus equipos como la imagen que proyectan», explica Víctor Cambralla, CEO de la compañía, que recalca que el espacio quiere unir «lo mejor de una oficina» con la energía y dinamismo propios del coworking.

Oficinas premium, terrazas privadas y guiños a la cultura valenciana

El nuevo espacio contará con puestos fijos, flexibles y, especialmente, oficinas privadas premium para equipos de 8 a 40 personas, uno de los grandes atractivos del proyecto. Dispondrán de acceso independiente 24/7, terrazas exclusivas, salas de reuniones, áreas de descanso, cafetería y opciones de personalización. Todo ello apoyado por un equipo de atención al cliente que se encargará de la operativa diaria.

Además, Wayco Pizarro integrará elementos de identidad local, desde referencias a Concha Piquer hasta guiños a Casa Calabuig o El Micalet, para conectar el diseño del espacio con la historia de la ciudad. «Queremos seguir tejiendo esa red de creatividad e innovación que define a Valencia», sostiene Cambralla. Por otro lado, la compañía ha puesto especial énfasis en la sostenibilidad, la eficiencia energética y el bienestar, para lo que se pretenderá potenciar mobiliario ergonómico, luz natural y zonas que favorezcan la concentración y la colaboración.

Con esta apertura, Wayco suma un nuevo enclave estratégico a su red, ya presente en Ruzafa, Abastos y el Cabanyal, y reforzará sus más de 8.500 metros cuadrados de espacios y una comunidad de más de 600 profesionales y 50 empresas. Una operación que devuelve actividad y valor a un edificio histórico cuyo cierre simbolizó el final de una etapa y cuya reinvención marca el inicio de otra en el centro de Valencia.