Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Sanidad clausura una clínica dental tras la muerte de una niña y la hospitalización de otra en Alzira
Imagen del edificio que albergará el nuevo coworking de Wayco LP

Un coworking dará vida a la antigua sede de Corporación Dermoestética en el centro de Valencia once años después

Las obras arrancaron en octubre y el nuevo edificio, se seis alturas y situado en el número 13 de la céntrica calle Pizarro, abrirá en el primer trimestre de 2026 con 209 puestos de trabajo

Kike Cervera

Kike Cervera

Valencia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:05

Comenta

Durante años, el número 13 de la calle Pizarro fue uno de los símbolos empresariales más reconocibles del centro de Valencia. Allí tuvo su ... sede Corporación Dermoestética, gigante del sector estético que llegó a cotizar en bolsa antes de iniciar un declive que culminó con el cierre de todas sus clínicas en diciembre de 2014 y la formalización de su liquidación en 2016. Desde entonces, el edificio había quedado como una pieza pendiente de recuperar en pleno eje financiero de la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2 Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste
  3. 3

    Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol provoca un accidente con dos heridos en Valencia
  6. 6 Los médicos de La Coma estallan: el centro de salud cierra tras las amenazas a tres sanitarias y la atención se traslada a Paterna
  7. 7

    El dueño del Ventorro: «Mazón y Vilaplana se fueron entre las 18.30 y las 19 horas. Creo que ya no había más clientes»
  8. 8 Sanidad clausura una clínica dental tras la muerte de una niña y la hospitalización de otra en Alzira
  9. 9 Un juzgado falla a favor de la Sala Repvblicca en su litigio contra el Ayuntamiento de Mislata
  10. 10 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol se estrella contra un coche patrulla de la Policía Local en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un coworking dará vida a la antigua sede de Corporación Dermoestética en el centro de Valencia once años después

Un coworking dará vida a la antigua sede de Corporación Dermoestética en el centro de Valencia once años después