Imagen del futuro apartahotel de Edgar Suites en la calle San Jacinto LP

Un antiguo edificio de oficinas dará paso a un apartahotel junto al Jardín Botánico tras una inversión de 12 millones

El nuevo complejo, que arranca la expansión internacional de la francesa Edgar Suites, tendrá 65 habitaciones en seis alturas y prevé finalizar las obras en el segundo semestre de 2027

Kike Cervera

Kike Cervera

Valencia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:43

Comenta

A menos de diez minutos andando del Jardín Botánico, en el número 22 de la calle San Jacinto, un antiguo edificio de oficinas levantado en ... pleno barrio de la Petxina se prepara para cambiar radicalmente de rostro. La firma francesa Edgar Suites, referencia en París por convertir este tipo de espacios en alojamientos urbanos de alta gama, ha elegido Valencia para inaugurar su expansión internacional y lo hará con un apartahotel 'premium' que aspira a convertirse en uno de los alojamientos de gama alta referentes del centro de la ciudad.

