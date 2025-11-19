Un antiguo edificio de oficinas dará paso a un apartahotel junto al Jardín Botánico tras una inversión de 12 millones

A menos de diez minutos andando del Jardín Botánico, en el número 22 de la calle San Jacinto, un antiguo edificio de oficinas levantado en ... pleno barrio de la Petxina se prepara para cambiar radicalmente de rostro. La firma francesa Edgar Suites, referencia en París por convertir este tipo de espacios en alojamientos urbanos de alta gama, ha elegido Valencia para inaugurar su expansión internacional y lo hará con un apartahotel 'premium' que aspira a convertirse en uno de los alojamientos de gama alta referentes del centro de la ciudad.

El proyecto, que supone una inversión de unos 12 millones de euros, transformará por completo el inmueble para levantar un complejo de 65 habitaciones distribuidas en seis alturas, ático incluido, organizado en 27 apartamentos y estudios de entre uno y cuatro dormitorios, varios de ellos con terraza privada. A ello se sumarán plazas de aparcamiento para coches y bicicletas, un elemento que refuerza su vocación de confort y larga estancia.

El nuevo apartahotel está pensado para «viajeros que buscan la comodidad y servicios de un hotel, pero con la autonomía y el espacio de un apartamento moderno». Un perfil que crece con fuerza en ciudades europeas con alta presión turística como Valencia, donde los alojamientos de lujo vinculados a estancias medias y largas siguen siendo escasos.

Edgar Suites —que en Francia supera el 90% de ocupación y un precio medio de 140 euros por noche— trasladará a la capital del Turia el mismo modelo: diseño contemporáneo, integración arquitectónica y un concepto de «hogar urbano» pensado tanto para familias como para viajeros corporativos que buscan base en el centro sin renunciar a servicios premium.

La empresa prevé abrir el edificio en el segundo semestre de 2027, una vez culminada la transformación integral bajo la modalidad «llave en mano», —cuando una sola empresa contratista se encarga de todo el proceso, desde el diseño, la obtención de permisos y la ejecución de la obra, hasta entregarla lista para su uso—.

En ese sentido, la elección del emplazamiento no es casual. El barrio de la Petxina, a medio camino entre Nuevo Centro, el Jardín Botánico y los nuevos polos culturales del Carmen, se ha convertido en uno de los enclaves más atractivos para este tipo de alojamientos urbanos: céntrico y bien conectado, al tiempo que relativamente ajeno al bullicio más intenso de la ciudad.

Por su parte, Edgar Suites subraya que busca «ubicaciones con atractivo inmobiliario y experiencia local diferencial», algo que —según su directora de expansión en España y Portugal, Casilda Mulliez— el entorno del Jardín Botánico reúne con su proximidad a espacios verdes, museos, oferta gastronómica y zonas culturales.

Primera parada de un plan de expansión europea

Además, la operación marca también el debut internacional de la compañía francesa Edgar Suites, que ya gestiona 1.500 habitaciones en 26 residencias en el país galo, acelera en 2025 con nuevas aperturas en París y se marca un objetivo claro: alcanzar las 4.000 habitaciones en Europa antes de 2030.

Respaldada por el fondo BC Partners Real Estate, la firma aterriza en España atraída por el dinamismo turístico, la profesionalización del sector y el endurecimiento de la regulación del alquiler vacacional, que empuja la demanda hacia este tipo de modelos. En definitiva, una primera adquisición que sitúa a Valencia como la puerta de entrada de una de las nuevas marcas de alojamiento urbano de alta gama que aspiran a conquistar el sur de Europa.