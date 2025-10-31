De academia de inglés a hostal boutique premium en el corazón de Valencia

Subir las escaleras del número 9 de la calle Isabel la Católica ya no lleva a la antigua academia de inglés cuyos toldos permanecieron visibles ... durante una década, sino a un espacio completamente distinto. Entre molduras recuperadas y aroma a madera nueva, la valenciana Moontels ha dado este jueves el pistoletazo de salida a su nuevo establecimiento: Moontels Colón, un hostal boutique que combina el confort de un hotel con la libertad de un apartamento, pensado para viajeros, jóvenes profesionales y nómadas digitales que quieran «disfrutar una o dos semanas de Valencia sin tener que asumir un alquiler».

Nada más entrar, tras un pequeño rellano que conserva la apariencia de un edificio residencial y la subida al primer piso, se accede al hall central, un espacio diáfano y luminoso donde los huéspedes podrán desayunar o tomar café antes de entrar a sus habitaciones o salir a recorrer el Ensanche. Desde allí, un pasillo circular da acceso a los veinte dormitorios —dos de ellos cuádruples y el resto dobles—, todos con baño privado, televisión, cafetera, caja fuerte, zona de estudio y climatización independiente.

El edificio, que abrirá oficialmente al público el próximo lunes 3 de noviembre, mantiene la estructura de vivienda clásica de la zona pero adaptada a los nuevos tiempos: sin mostradores, sin llaves y sin esperas. Todo el proceso, desde la reserva hasta el check-in, es 100% digital. El viajero recibe en su móvil un código y podrá acceder directamente tanto al edificio como a su habitación mediante cerraduras electrónicas: «Queremos que nuestros huéspedes se sientan como en casa, pero con los servicios de un hotel y la autonomía de un alojamiento inteligente», explican desde la compañía.

Las habitaciones, con precios que oscilan entre 94 y 150 euros por noche, combinan mobiliario funcional y materiales cálidos, con detalles pensados para estancias de una o dos semanas. Además del espacio de descanso, la planta donde se distribuyen las habitaciones dispone de zona de lavandería, gimnasio, comedor común y un tea & coffee corner, donde los huéspedes pueden prepararse un desayuno o una cena ligera.

Y es que el concepto de «hostal boutique», cada vez más popular en ciudades europeas, se basa en ofrecer habitaciones privadas de calidad hotelera en espacios compartidos que fomentan la convivencia y reducen costes frente a los hoteles tradicionales. En el caso de Moontels Colón, el enfoque se dirige sobre todo a quienes se desplazan por trabajo, estudios o escapadas de media duración, y prefieren un alojamiento céntrico, con servicios incluidos, sin los compromisos ni trámites del alquiler convencional.

Ampliar Imagen de una de las habitaciones cuádruples con vistas a Isabel la Católica LP

El centro de la ciudad, un bastión estratégico

El nuevo Moontels Colón se suma así a la veintena de establecimientos que ya gestionaba la compañía en el corazón de la capital valenciana. Un incontestable refuerzo a la posición del grupo en un mercado en auge, impulsado por la demanda de estancias flexibles y digitalizadas.

De hecho, según Vicente de Juan, director de desarrollo de negocio de Moontels, esta apertura supone «un claro posicionamiento de la compañía en el sector hotelero, con establecimientos situados en ubicaciones prime y dotados de la última tecnología al servicio del huésped. Con esta nueva incorporación, Moontels suma ya cuatro hoteles en el centro de Valencia».

Y es que la elección de la calle Isabel la Católica, a escasos metros de Colón y del Mercado de Colón, no es casual. La zona, tradicionalmente residencial, se ha convertido en los últimos años en un polo de atracción turística con los principales servicios y zonas de interés de la ciudad a un radio de veinte minutos andando.

Confort, autonomía y atención 24 horas

Por otro lado, y a diferencia de los hostales tradicionales, Moontels Colón no dispone de recepción física, pero sí de una atención online y telefónica disponible las 24 horas del día. Así, los huéspedes podrán solicitar desde el móvil cualquier incidencia o servicio adicional como limpieza extra, información turística o facturación.

Entre las prestaciones del edificio destacan también el ascensor, consigna gratuita de equipaje, servicio de limpieza, caja fuerte y asistencia de mantenimiento. Las habitaciones, algunas con vistas a Isabel la Católica y otras con terraza interior, cuentan con sábanas y toallas de hotel, plancha, secador y ventilador de techo.

Con esta apertura, Moontels apuesta por consolidar en Valencia un modelo de alojamiento híbrido, a medio camino entre el hotel urbano y el apartamento turístico, que responde a la nueva movilidad laboral y estudiantil de una ciudad cada vez más cosmopolita.