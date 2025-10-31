Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Rey deja a Juan Carlos I fuera de los actos por los 50 años de la Monarquía
Imagen del hall del nuevo Moontels Colón en Isabel la Católica LP

De academia de inglés a hostal boutique premium en el corazón de Valencia

El nuevo Moontels Colón, que abre este lunes en Isabel la Católica, unirá los conceptos de hotel y apartamento turístico para estancias de una a dos semanas desde 94 euros la noche

Kike Cervera

Valencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 16:03

Comenta

Subir las escaleras del número 9 de la calle Isabel la Católica ya no lleva a la antigua academia de inglés cuyos toldos permanecieron visibles ... durante una década, sino a un espacio completamente distinto. Entre molduras recuperadas y aroma a madera nueva, la valenciana Moontels ha dado este jueves el pistoletazo de salida a su nuevo establecimiento: Moontels Colón, un hostal boutique que combina el confort de un hotel con la libertad de un apartamento, pensado para viajeros, jóvenes profesionales y nómadas digitales que quieran «disfrutar una o dos semanas de Valencia sin tener que asumir un alquiler».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una joven tras caer su coche al agua en el puerto de Gandia
  2. 2 Hospitalizado un hombre tras prenderse fuego en plena calle en Aldaia
  3. 3 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  4. 4 Valencia tendrá vuelo directo a una emblemática ciudad de Italia
  5. 5

    El «improvisado» protagonismo de Pilar Bernabé en el funeral de Estado
  6. 6

    La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años
  7. 7

    Abascal da la cara por Mazón y afea al PP que no le defienda por estar «atemorizado»
  8. 8 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  9. 9

    Último adiós a José Luis Marín, uno de los cuatro empresarios que fallecieron en la dana
  10. 10

    Todos los colegios tendrán que mandar deberes y tareas para casa cuando se suspendan las clases

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias De academia de inglés a hostal boutique premium en el corazón de Valencia

De academia de inglés a hostal boutique premium en el corazón de Valencia