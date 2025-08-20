Consum expande su franquicia con la apertura de 25 Charter en el primer semestre del año La cooperativa concentra el 80% de sus nuevas tiendas entre la Comunitat Valenciana y Cataluña

Redacción Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:43 | Actualizado 12:59h.

Consum consolida su apuesta por su franquicia con la apertura de 25 nuevos supermercados Charter durante el primer semestre del año, lo que supone haber cumplido el 71% de las aperturas previstas para todo 2025 en todo el territorio español. La cooperativa valenciana extiende su marca sobre todo por la Comunitat Valenciana y Cataluña, donde se han concentrado 21 de los 25 nuevos establecimientos.

El objetivo establecido por Charter para este ejercicio era abrir 35 establecimientos distribuidos entre Cataluña (18), Comunitat Valenciana (9), Castilla-La Mancha (3), Andalucía (4) y Región de Murcia (1). Con la apertura de tiendas Consum pretende seguir creciendo y aumentar las ventas mayoristas a su franquicia un 8%, hasta superar los 846 millones de euros. En la actualidad, los más de 500 supermercados Charter distribuidos por toda España representan el 16,6% de la facturación de Consum, por lo que desde la compañía consideran que la franquicia es «una línea de negocio complementaria a las tiendas propias Consum», como indican en el balance del primer semestre.

En los primeros seis meses se han abierto 11 tiendas en Cataluña hasta agosto, repartidas 10 en la provincia de Barcelona (Hospitalet de Llobregat, Mataró, 3 en Badalona, Torelló, Barcelona capital, El Prat de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat y Manresa) y 1 en El Vendrell, en la provincia de Tarragona.

En la Comunitat Valenciana, Charter ha inaugurado un total de 10 tiendas, de las cuales 7 están en la provincia de Valencia (Puerto de Sagunto, Torrent, Valencia capital, Navarrés, Canet d'En Berenguer, Alginet y Mislata) y 3 en la provincia de Alicante (Benidorm, El Campello y Muro de Alcoy).

En Andalucía, se han abierto 3 Charter: 2 en la provincia de Almería (Mojácar y en la ciudad de Almería) y el otro en Castellar (Jaén). También se ha inaugurado un nuevo Charter en Lorca (Región de Murcia).

La franquicia Charter se consolida como una buena alternativa de negocio y autoempleo. Actualmente, el 76% de las tiendas Charter las administran personas que ya tienen tienda y deciden seguir invirtiendo en nuevas aperturas.