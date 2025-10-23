Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Tienda de Consum en la Torre, tras su reapertura después de la dana. LP

Consum espera una gran campaña navideña en la zona cero: «El año pasado estábamos quitando barro, ahora hay ilusión»

La cooperativa sostiene la idea de una Navidad más hogareña sobre todo en la zona cero debido al cierre de un 20% de establecimientos hosteleros

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:34

Comenta

Las altas temperaturas de los últimos días dificultan pensar en la campaña navideña. Sin embargo, las empresas de distribución ya han comenzado su camino hacia ... una de las épocas de mayor consumo a lo largo del año. En el caso de Consum, la cooperativa confía en obtener resultados muy positivos esta Navidad, sobre todo en la Comunitat, debido a la recuperación de la capacidad económica de las familias respecto al año pasado y a la recuperación más afectada por la dana del 29 de octubre.

