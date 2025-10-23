Consum espera una gran campaña navideña en la zona cero: «El año pasado estábamos quitando barro, ahora hay ilusión»

Las altas temperaturas de los últimos días dificultan pensar en la campaña navideña. Sin embargo, las empresas de distribución ya han comenzado su camino hacia ... una de las épocas de mayor consumo a lo largo del año. En el caso de Consum, la cooperativa confía en obtener resultados muy positivos esta Navidad, sobre todo en la Comunitat, debido a la recuperación de la capacidad económica de las familias respecto al año pasado y a la recuperación más afectada por la dana del 29 de octubre.

Antonio Rodríguez, director general de Consum, ha confirmado que las expectativas de la compañía son positivas, sobre todo si se comparan con las del año pasado, debido a la influencia que tuvo «la tragedia enorme» en buena parte del territorio de actuación de la cooperativa.

En ese aspecto, el empresario ha recordado que la situación el pasado año era bien distinta a la que se respira este curso en la zona cero de la dana. «Estamos en una zona que el año pasado sufrió una tragedia enorme y en Navidad estábamos más quitando barro», ha indicado Antonio Rodríguez, quien espera que la campaña navideña genere ilusión en el área afectada.

Asimismo, Rodríguez ha secundado la idea que comentaban ayer desde AECOC sobre previsiones navideñas al asegurar que este año las familias optarán en mayor medida por juntarse con la familia que por viajar al exterior. Además, el director general de Consum ha detallado que el consumo entre los hogares de la zona más afectada por la dana aumentará de forma casi obligada ante el cierre de un 20% de los establecimientos hosteleros de la zona, según las estimaciones de la patronal de la hostelería valenciana.