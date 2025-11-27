Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La directiva de la cooperativa, reunida en el 50 aniversario. Consum

Consum celebra su 50 aniversario: de 600 clientes a 5 millones

La cooperativa reúne a más de 1.200 personas en la gala de este jueves y confía en «seguir creciendo de forma sostenible y generando empleo estable»

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 21:10

Comenta

Ha pasado medio siglo desde que 600 socios se unieron para crear Consum. La primera tienda, inaugurada en el municipio de Alaquàs, estaba formada por ... apenas seis trabajadores, que tenían la misión de ofrecer los mejores productos de forma «justa, sostenible y responsable». Esa primera semilla fue creciendo paulatinamente y se fue expandiendo por toda la Comunitat Valenciana. Al principio, de manera más lenta; más adelante, de manera exponencial. Así hasta alcanzar los más de cinco millones de socios-consumidores en la actualidad, su récord histórico. Un hito que demuestra la consolidación de la cooperativa y el éxito de su modelo de negocio.

