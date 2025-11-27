Consum celebra su 50 aniversario: de 600 clientes a 5 millones

Ha pasado medio siglo desde que 600 socios se unieron para crear Consum. La primera tienda, inaugurada en el municipio de Alaquàs, estaba formada por ... apenas seis trabajadores, que tenían la misión de ofrecer los mejores productos de forma «justa, sostenible y responsable». Esa primera semilla fue creciendo paulatinamente y se fue expandiendo por toda la Comunitat Valenciana. Al principio, de manera más lenta; más adelante, de manera exponencial. Así hasta alcanzar los más de cinco millones de socios-consumidores en la actualidad, su récord histórico. Un hito que demuestra la consolidación de la cooperativa y el éxito de su modelo de negocio.

La elevada cifra de socios y clientes también ha ido acompañada de un crecimiento en el número de trabajadores y de la facturación. Ambos aspectos han tenido una progresión similar a la de los consumidores, con un crecimiento inicial más humilde y una progresión más vertical durante los últimos años. Así, de los seis empleados de la tienda de Alaquàs con la que comenzó Consum en 1975 se ha pasado a más de 23.000 trabajadores en la actualidad. Y en cuanto a los ingresos recibidos, de los iniciales 80.000 euros se ha evolucionado hasta alcanzar los 5.000 millones de euros en 2025.

Para conmemorar la buena salud de la que goza la cooperativa y celebrar los 50 años desde su fundación, este jueves ha tenido lugar una gala en el Museu de les Ciències de València. A ella han acudido más de 1.200 representantes de su colectivo de socios trabajadores y consumidores, organizaciones, entidades sociales, medios de comunicación, proveedores y franquiciados. El acto ha sido encabezado por el presidente de la cooperativa, Francesc Llobell, y el director general, Antonio Rodríguez, y han asistido también los miembros del Consejo Rector, del Consejo de Dirección y del Comité Social de la Cooperativa.

«Celebrar 50 años es una gran satisfacción y también una gran responsabilidad. Hemos llegado hasta aquí gracias a la confianza de nuestros clientes, al empuje de nuestros proveedores y al corazón y compromiso de nuestros trabajadores. Nuestro reto ahora es seguir creciendo de forma sostenible, innovando y generando empleo estable, siempre con las personas en el centro de nuestras decisiones», ha destacado el director general de Consum.

Por su parte, el presidente Llobell ha incidido en la valentía de los fundadores de la cooperativa, que pensaron que otra forma de comprar era posible. «Esos primeros socios consumidores tuvieron un sueño, que hoy, 50 años después, es una realidad de la que nos sentimos muy orgullosos, ya que somos la mayor cooperativa de España y la sexta empresa de distribución alimentaria por facturación del país. Si a los primeros consumidores que fundaron la cooperativa les hubieran dicho dónde íbamos a llegar, no se lo hubieran creído», ha señalado.

Ampliar El consejo rector, presente en el aniversario. Consum

La tarta como hilo conductor del aniversario

La gala pone el broche final a los actos conmemorativos que Consum ha desarrollado a lo largo del año para celebrar sus cinco décadas de historia. La tarta, símbolo universal de celebración, ha servido como hilo conductor de este aniversario y ha representado la voluntad de Consum de compartir este cumpleaños con quienes forman parte de su historia: trabajadores, clientes, proveedores, franquiciados Charter, entidades sociales y medios de comunicación.

En este sentido, el pasado 13 de noviembre repartió 80.000 trozos de tarta entre los clientes que acudieron a alguna de las más de 500 tiendas, en las que Consum detuvo la actividad a eso de las 19:30 horas con el único propósito de celebrar. Además, a lo largo del año, se han realizado diferentes eventos y acciones.

De entre los valores de la compañía, Consum destaca la promoción de la economía local, la creación de empleo estable y de calidad, la conciliación, la conciliación, la solidaridad y el respeto por el medioambiente.

Previsiones para 2026

En 2026, la Cooperativa mantendrá su ritmo habitual de aperturas, con alrededor de 18 nuevos supermercados propios y 35 franquicias Charter en las principales áreas de expansión. Además, para reforzar la distribución en Castilla-La Mancha y la zona centro, asegurando la expansión futura, Consum trabaja ya en una nueva plataforma logística en Noblejas (Toledo) en el segundo semestre de 2026.

El tercer eje de inversión de la cooperativa, tras su crecimiento orgánico y logístico, es el almacén centralizado para la distribución online de Paterna, que permitirá mejorar la eficiencia y la capacidad de servicio en Valencia y su área metropolitana.