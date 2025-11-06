El Consell apuesta por conquistar al turista por el paladar con una inversión de 3 millones

La diversificación turística es el objetivo y la gastronomía es el medio para conseguirlo. Ese es al menos el mensaje principal que la consellera de ... Turismo, Marián Cano, ha querido trasladar durante su visita a la World Travel Market de Londres, donde ha anunciado un incremento del 36% en el presupuesto destinado a promoción gastronómica de la Comunitat Valenciana como destino para el año 2026.

Bajo la marca 'Exquisit Mediterrani', el gobierno valenciano invertirá 3 millones de euros en diversas acciones de promoción con el propósito de reforzar el potencial de la gastronomía tradicional entre los turistas que llegan a territorio valenciano. La consellera ha recordado que un tercio de los turistas que viajan hasta la Comunitat ya lo hacen con un propósito gastronómico, por lo que desde el Gobierno valenciano consideran que la oferta de la región puede seguir aportando cifras positivas para el crecimiento del sector, así como para la desestacionalización del mismo.

La idea que maneja Turisme Valencia es la de trasladar a diferentes áreas económicas de diversas destinos internacional la forma valenciana de entender la gastronomía, lo que Marián Cano ha denominado «esa manera de vivir nuestra tan Mediterránea». La apuesta se basa en un producto local de proximidad puesto en las mejores manos. En esa línea, Cano ha presumido de las 33 Estrellas Michelín, los 65 Soles Repsol y la inmensa oferta de cocina tradicional que existe en la Comunitat, y que es «uno de nuestros mayores atractivos».

La representante del Ejecutivo valenciano ha garantizado una colaboración constante con los chefs valencianos y ha avanzado que se llevarán a cabo distintos proyectos con «nuestros chefs más renombrados».

A pesar de que el incremento presupuestario del 36% está previsto para el próximo año, siempre que los presupuestos puedan salir adelante, la Conselleria de Turismo ya ha realizado 25 acciones promocionales bajo la marca 'Exquisit Mediterrani' por todo el mundo. La última de ellas fue la que tuvo lugar este miércoles en Londres que sirvió para dar a conocer en profundidad la gastronomía valenciana entre el público británico.

El restaurante Camino Shoreditch, en plena City de Londres, fue el elegido por parte del gobierno valenciano para llevar a cabo una presentación de la Comunitat como destino gastronómico. En ella, Marián Cano puso en valor el papel de la gastronomía como elemento de unión entre culturas: «Millones de británicos han elegido nuestras costas, pueblos y ciudades como su segunda casa, y comparten con nosotros algo profundamente mediterráneo: el placer de vivir y compartir la gastronomía».

La magia en los fogones de los chefs valencianos Joaquín Baeza y Rufete, Pablo Montoro y Jacob Torreblanca, que prepararaon un menú inspirado en la dieta mediterránea, los arroces y los productos de kilómetro cero del destino, inició la conquista del paladar de los profesionales del sector turístico, periodistas especializados y representantes institucionales de Reino Unido que acudiero a la cita.

El exquisito bombón de pericana y maíx crujiente de Joaquín Baeza y Rufere, la sopa escabechada de chufa con tartar de quisquilla de Santa Pola, morcón de Guadalest y gel de miel o el caldero de Tabarca con pesc ado de roca y crema de ajo rústico de Pablo Montoro dejaron un buen sabor de boca que Jacob Torreblanca, hijo de Paco Torreblanca, se encargó de confirmar con un exquisito milhoja de crema de vainilla Tahití Torreblanca y unas delicias de chocolate 'made in Torreblanca'. La mejor forma de convencer al turista, por el paladar.

La acción llevada a cabo en el marco de la World Travel Market de Londres se suma a las que la conselleria de Turismo ya ha realizado en otras ferias internacionales como la de Berlín y en destinos en auge como Canadá. La consellera no ha desvelado nuevos destinos de promoción, pero sí que ha confesado que buena parte de los eventos que se realicen estarán vinculdos a «ferias de turismo que son globales, que son un punto de encuentro internacional».

El aumento de la inversión en promoción gastronómica ha sido el anuncio con el que la consellera de Turismo ha concluido una feria en la que se han matenido unas 400 reuniones con turoperadores, compañías aéreas y agentes del sector turístico internacional con el propósito de seguir creciendo cada vez más en calidad que en cantidad.