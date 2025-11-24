Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Viviendas y edificios junto al barranco del Poyo en Chiva, el 5 de diciembre de 2024. Jesús Signes.

El Consell y la CEV culpan al Consorcio de Seguros de que haya «más de 3.200 empresas» esperando la ayuda

La consellera de Industria detalla que 1.300 son de industria y casi 2.000 son comercios

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:32

La 'consellera' de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, y el recién elegido como presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, ... han criticado la lentitud del Consorcio de Seguros a la hora de entregar las ayudas económicas a las empresas y a los comercios de la zona cero de la dana del pasado 29 de octubre de 2024, que dejó un balance de 229 muertos y centenares de compañías y negocios afectados.

