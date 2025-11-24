El Consell y la CEV culpan al Consorcio de Seguros de que haya «más de 3.200 empresas» esperando la ayuda

La 'consellera' de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, y el recién elegido como presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, ... han criticado la lentitud del Consorcio de Seguros a la hora de entregar las ayudas económicas a las empresas y a los comercios de la zona cero de la dana del pasado 29 de octubre de 2024, que dejó un balance de 229 muertos y centenares de compañías y negocios afectados.

Primero ha sido el turno de Lafuente que, en una entrevista en À Punt este lunes, ha criticado la tardanza de la entidad pública dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en la entrega de las ayudas. «El problema es brutal; hay una mortandad de empresas que no han podido aguantar porque el Consorcio no ha estado a la altura de las circunstancias», ha desgranado.

Horas más tarde, la consellera Cano ha cifrado en 3.278 las empresas de la zona cero de la dana que han solicitado la compensación del Consorcio de Seguros y que aún «no han recibido la totalidad del dinero reclamado». Esta cifra se reparte entre 1.313 empresas industriales y 1.965 comercios, según ha desgranado Cano, que ha pedido al Gobierno que «escuche a las empresas».

El Consorcio de Compensación de Seguros ha abonado un importe total de casi 4.000 millones de euros, según los datos de la página web Info Dana, con datos actualizados hasta el 24 de noviembre de 2025. En ella se indica también que, de las 250.653 solicitudes registradas, se han tramitado 246.301, lo que supone un 98%.

70% de negocios y 85% de empresas recuperados

Hay un 6% de empresas que se han visto obligadas a cerrar por culpa de los daños provocados por la catástrofe, mientras que otro 9% lo ha hecho por razones distintas, según el informe 'Balance de la recuperación empresarial de la zona cero, tras un año de la dana', publicado a finales de octubre y elaborado por la Cámara de Comercio de Valencia.

En cuanto a los negocios, el 70% de los ubicados en la zona cero ha reabierto, un 10% sigue en obras de rehabilitación y, el 20% restante, ha cerrado definitivamente. La vuelta al trabajo, sin embargo, no significa que se esta se haya producido en las mismas condiciones que antes de la catástrofe.

Para acelerar la recuperación del mundo empresarial, Cano ha exigido también al Gobierno que plantee «exenciones fiscales para la zona afectada en cuestiones como la compra de vehículos». «El Plan Reinicia Auto+ está siendo un sonoro fracaso por las condiciones que se han impuesto a los afectados», ha argumentado Cano.

La posición conjunta de la patronal autonómica y el Consell es un buen ejemplo del cambio de presidencia en la CEV, ya que, durante los últimos meses, la relación entre el anterior presidente, Salvador Navarro, y el 'expresident' de la Generalitat, Carlos Mazón, era tensa.