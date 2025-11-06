Lafuente sube al trono de la CEV para cerrar las heridas con Alicante y el Consell

El trono de la patronal valenciana cambia de dueño. Lo que parecía imposible hasta hace dos meses será este jueves una realidad: Vicente Lafuente se ... convertirá en el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV). Tras varias semanas de agitación silenciosa en el mundo empresarial valenciano, con reuniones y llamadas privadas para escuchar las voces descontentas y, más adelante, con la confirmación oficial de su candidatura, el hasta ahora presidente de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval) se coronará como el máximo dirigente de los empresarios valencianos con la misión de coser las heridas abiertas con la provincia de Alicante y con el Consell durante el anterior mandato.

Todo se desencadenó el pasado 11 de septiembre, cuando el presidente de la patronal valenciana durante los últimos ocho años, Salvador Navarro, decidió adelantar las elecciones y fijarlas para este jueves. Al día siguiente, el propio Navarro anunció que optaría a la reelección para alcanzar su tercer mandato sin intuir que una candidatura alternativa se empezaba a forjar en las sombras.

El teléfono de Lafuente, sin embargo, ya había recibido las primeras llamadas de voces discordantes que le pedían que diera un paso al frente para renovar los aires. Unas quejas que provenían, principalmente, de la provincia de Alicante, descontenta con el trato recibido por la actual dirección de la patronal, y también de sectores como el mueble o la agricultura.

A partir de ese momento, el susurro que pedía un cambio de caras en la CEV empezó a sonar cada vez con más fuerza hasta que, 12 días después de haber anunciado el adelanto de los comicios, Navarro renunció a la reelección. «No quiero poner en riesgo la organización, que creo que es lo importante. No quiero que haya tensión ni tampoco polarización como en la política», esgrimió Navarro.

Lafuente, fiel a su estilo discreto, esperó a que se certificara la renuncia para anunciar que él sí se presentaría como candidato. A pesar de su tono conciliador y de agradecimiento, el presidente de Femeval deslizó que había «malestar» y que el proyecto tenía que «evolucionar». Las discrepancias con la actual dirección de la CEV no son radicales, ni mucho menos, pero sí que existen. «Alicante no veía con buenos ojos el actual sistema. Hay problemas históricos que no se han solucionado», mencionó en su discurso. Sabe que, si quiere permanecer varias legislaturas, necesita tener al empresariado alicantino más contento.

La otra pata que bailaba era la de la relación con el Consell. La dana que arrasó buena parte de la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre de 2024 debilitó los lazos entre los máximos dirigentes de cada institución después de que Navarro tuviera que salir a desmentir que él no comió con el 'president', Carlos Mazón, aquel día. También cuestiones como la financiación autonómica o los recortes a la patronal distanciaron a ambos.

Ahora, tras la dimisión de Mazón este lunes y la subida al trono de Lafuente, se abre una nueva puerta para tender puentes entre ambas instituciones.

Aval de 160 empresarios

Una vez presentada la candidatura, Lafuente empezó a tejer la red de apoyos necesaria para alcanzar el mínimo de avales. Lo hizo, de nuevo, con discreción y apurando el plazo de presentación. Al final, 160 empresarios de los 543 con derecho a voto en la Asamblea Electoral le dieron su respaldo para presentarse como sucesor de la CEV, de la que había sido vicepresidente en los últimos años. Fue la única lista presentada, así que el resultado de los comicios de este jueves quedó visto para sentencia.

Tampoco habrá sorpresas respecto a los dirigentes que encabezarán cada una de las patronales provinciales de la Comunitat. En Valencia seguirá Eva Blasco, que es la única que se mantiene en el cargo; en Alicante, César Quintanilla, que relevará a Joaquín Pérez; y en Castellón, Luis Martí, en sustitución de Carmelo Martínez.