Comunicado oficial de Consum: estas son las tiendas que reabren este lunes pese a las lluvias La cadena de supermercados informó este domingo que todos sus establecimientos permanecerían cerrados

A. Pedroche Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:16

El domingo conocimos la previsión emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este lunes 29 de septiembre en la Comunitat. Justo cuando se cumplen once meses de la dana que arrasó la provincia de Valencia. El organismo informó que se iban a producir fuertes lluvias durante toda la jornada y activó el aviso rojo. Ante este escenario, Consum emitió un comunicado para sus clientes explicando la forma de proceder de la cooperativa. Todas sus tiendas (un total de 182) permanecerían cerradas durante este lunes y el servicio de tienda online también queda suspendido en las zonas afectadas. Una medida preventiva que, junto la evacuación de los trabajadores de las plataformas de Silla, Quart y Riba-roja con el inicio de la alerta, pretende reducir riesgos ante un escenario imprevisible.

Este lunes Consum ha vuelto a emitir un nuevo comunicado. Esta vez para informar que han decidido reabrir algunas de sus tiendas de cara a la tarde del lunes. Se trata de los establecimientos de Benicarló, Vinaròs y Peñíscola, en Castellón; , y Amposta, L'Hospitalet de l'Infant y Mont-roig del Camp, en Tarragona. Esta decisión ha sido tomada después de que el nivel de alerta en esas zonas haya pasado de rojo a naranja.

Consum asegura que las 179 tiendas afectadas por la alerta roja en Valencia permanecerán cerradas hasta que la situación de alerta roja pase. Por otro lado, el servicio de tienda online seguirá suspendido en todas las zonas afectadas. Los trabajadores de las plataformas de Silla, Quart y Riba-roja «permanecen en sus casas hasta que pase la alerta roja». En total son 7.000 los trabajadores de la cooperativa que no han acudido a trabajar en el día de hoy por prevención.

El director general de Consum, Antonio Rodríguez, ya anunció en mayo que las tiendas de la cooperativa cerrarán sus puertas siempre que se declare una alerta roja meteorológica para evitar riesgos tanto a los consumidores como a los propios trabajadores de la compañía. ««La dana es una catástrofe que nadie se esperaba y que es difícil de gestionar. Cuando haya alerta roja vamos a cerrar las instalaciones en previsión de evitar que pasen estas cosas porque ha sido muy dramático para nuestro personal», señaló en su momento.