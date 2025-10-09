Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un supermercado de Consum. LP

Comunicado de Consum sobre el horario de sus supermercados ante la alerta por lluvias

La cooperativa lanza un comunicado para informar de la apertura y cierre especial de sus establecimientos por la llegada de la dana Alice

D. Merino

Jueves, 9 de octubre 2025, 21:09

Las peores previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se han confirmado este jueves con la llegada de lluvias torrenciales a algunos puntos de la geografía nacional. En este sentido, la cooperativa valenciana Consum ha lanzado un comunicado advirtiendo sobre el cierre excepcional de algunos de sus supermercados con motivo de la alerta roja activada para este viernes.

La compañía ha decidido advertir a sus clientes que sus supermercados de Alicante y Murcia bajarán la persiana en las próximas horas debido a la situación de alerta meteorológica por fuertes lluvias para seguridad de sus trabajadores y los clientes.

Un cierre que, según indica la compañía, afectará a un total de 59 tiendas repartidas entre la provincia de Alicante y la Región de Murcia. Además, el servicio de tienda online también queda suspendido en las zonas afectadas. Además, Consum aclara que «en total son 1.760 los compañeros que permanecerán en sus casas durante la jornada de mañana».

No obstante, el cierre está previsto hasta que pase el estado de alerta roja, por lo que después todos los supermercados de la cooperativa valenciana operarán con total normalidad. El resto de establecimientos de la Comunitat Valenciana mantendrán su horario habitual de apertura y cierre, generalmente de 9.00 a 21.30 horas.

Cabe recordar que no es la primera vez que la cooperativa valenciana procede a emitir un comunicado para llevar a cabo un cierre especial de sus supermercados. El pasado noviembre con alerta roja en la provincia de Valencia se procedió a echar la persiana de todos los establecimientos para mejorar la seguridad.

Previsión del tiempo para el viernes

Las lluvias y tormentas activarán este viernes los avisos en un total de doce provincias, con Alicante y Región de Murcia (Campo de Cartagena y Mazarrón) en nivel rojo (riesgo extremo) con precipitaciones de hasta 180 litros por metro cuadrado (l/m2), según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Además, hay avisos de nivel naranja (importante) por precipitaciones y tormentas en Valencia y Murcia (Vega del Segura), con lluvias acumuladas de hasta 140 l/m2 en los litorales norte y sur de Valencia.

El resto de avisos por lluvia y tormenta estarán en Castellón, Región de Murcia (Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas), Tarragona, Ibiza y Formentera, Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla.

La AEMET prevé para este viernes que la situación de inestabilidad en el este y sureste peninsular y Baleares continúe por la dana 'Alice', con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones que se esperan fuertes y con tormenta, localmente con granizo, en litorales y aledaños de la fachada oriental peninsular y al principio en las islas Pitiusas. Además serán probables las intensidades muy fuertes o torrenciales, con acumulados significativos, en zonas del sur de la Comunidad Valenciana y este de la Región de Murcia.

