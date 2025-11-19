Colón sube al top 9 de calles comerciales más caras de España y consolida a Valencia en el mapa del lujo

La calle Colón de Valencia vuelve a situarse entre las áreas comerciales más codiciadas de España, según la 35.ª edición del informe 'Main ... Streets Across the World' elaborado por la consultora internacional Cushman & Wakefield.

En este sentido, la emblemática arteria valenciana asciende un puesto en el ranking y alcanza la novena posición nacional, impulsada por un aumento del 15% en su renta 'prime', que se sitúa ya en 1.800 euros por metro cuadrado al año (150 al mes). Además, el tramo más cotizado —la llamada zona 'superprime'— presenta una disponibilidad mínima del 0,36%, más baja que en muchos mercados españoles de mayor tamaño.

¿Y qué es exactamente la renta 'prime'? Aunque es un término habitual en el sector inmobiliario, conviene recordar que se trata el precio máximo por metro cuadrado que un local comercial puede alcanzar en la mejor ubicación posible, en condiciones estándar y para un contrato de nueva firma. No mide la media de la calle, sino el precio de referencia de los mejores tramos, aquellos donde se concentran las marcas más potentes, la afluencia más intensa y la mayor visibilidad comercial. En definitiva, el termómetro del atractivo real de una calle para los retailers.

Que Colón suba este indicador significa dos cosas: más demanda de operadores que quieren entrar y menos espacio disponible. Una combinación que explica por qué Valencia lleva años consolidándose como una plaza al alza para enseñas nacionales e internacionales.

En el ranking español, la céntrica vía del Cap i Casal se sitúa justo detrás de las grandes y dominadoras locomotoras del retail, Barcelona y Madrid, pero la capital del Turia recorta distancias. Así las cosas, el barcelonés Paseo de Gracia encabeza la clasificación con 3.420 €/m² al año, un 8% más que en 2024, seguida por las madrileñas Serrano (3.300 €/m²) y Gran Vía (3.120 €/m²).

Tras el podio, el puente aéreo se reparte las tres siguientes ubicaciones, con Puerta del Ángel (Barcelona), Ortega y Gasset y Preciados (Madrid) empatadas en cuarta posición con una renta prime de 3.060 €/m² anuales. El top 10 lo completan la malagueña Marqués de Larios y la madrileña Fuencarral antes de llegar a Valencia, novena con una calle Colón que destaca en un año donde varias vías españolas mantienen subida de rentas como, por ejemplo, la sevillana Tetuán, que finaliza la parte alta del ranking.

Liderazgo mundial de Europa y consolidación de Valencia

A escala global, el informe confirma el regreso del liderazgo europeo en las calles comerciales más caras del planeta. Por primera vez, New Bond Street (Londres) se convierte en la más costosa del mundo, con 20.482 euros por metro cuadrado al año tras un repunte del 22%. Le sigue de cerca la Via Montenapoleone (Milán), mientras que el tramo de la Quinta Avenida de Nueva York entre las calles 49 y 60 completa el podio.

En paralelo, ciudades asiáticas como Hong Kong o Tokio mantienen altos niveles de demanda, pero con un crecimiento más moderado que en Europa.

Finalmente, el estudio apunta como motor claro del auge de las zonas 'prime' al turismo internacional, que crecerá más de un 8% en 2025, según las proyecciones del WTTC. En ese punto, tanto España como la Comunitat Valenciana, que ha batido su récord de visitantes extranjeros este año, parten como grandes beneficiadas.