¿Qué hay en la calle Colón de Valencia?

¿Qué hay en la calle Colón de Valencia?

De tiendas con gran rotación y la milla de oro de la joyería, al gran escaparate de la moda de la ciudad

Gorka Navaz

Gorka Navaz

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:43

Es la gran calle comercial por excelencia, arteria de establecimientos de moda, zapaterías, joyerías, accesorios, perfumerías, electrónica y de dos edificios de El Corte Inglés, sobre los que se arremolinan buena parte de las tiendas a las que acudimos cuando «vamos de compras». Las grandes firmas quieren estar en el gran escaparate de Valencia, que no es otro que la calle Colón. Su historia comercial actual no se explica sin el desembarco de los grandes almacenes, en 1971, como imán para colocar comercios de todo tipo en los que hacer todo tipo de compras: la ropa, el calzado, los productos de belleza, los últimos aparatos electrónicos o las mejores joyas. Hasta entonces, había sido hogar de numerosos talleres de coche y algunas oficinas, pero no demasiadas tiendas. La zona comercial en aquel momento se situaba en los alrededores del Mercado Central. Pero con la eclosión del consumo y la instalación de los grandes almacenes, las tiendas crecieron en Colón hasta llegar a ser la arteria que es hoy.

Leyenda

Servicios

Hogar

Joyería

Ropa

Hotel

Tecnología

Calzado

Alimentación

Complementos

Cosmética

Cerrado

Existe continuidad en el tiempo

Unión de más de un local

2008

Cerdán Tallada

2014

2008

El icono muestra la actividad de cada local en los años analizados

Pascual y Genís

TSJCV

2019

2014

2008

Roger de Lauria

Actualidad

2019

Porta de la Mar

Digi

Plaza de los Pinazos

2014

Actualidad

Audiotechno

Pérez Bayer

Vintage Watches

La zona final concentra los los locales sin uso durante un periodo más prolongado

Arroiz

2019

Germán

Pau

Lefties

Stradivarius

Oficinas

Misako

2008

Argimiro

Intimissimi uommo

Lucir

Actualidad

Calle Xàtiva

2008

Desigual

Lego

Paco

Vans

2014

Zara

Rabat

2014

Lush

Camper

DHL

Álvaro Moreno

2019

Cerrado

Prieto

El inicio de la calle ha sufrido un gran cambio con la apertura de dos locales de Inditex

La Casa de las carcasas

Intimissimi

CBNK

2019

Calzedonia

Ulanka

Cerrado

Kiko Milano

Ives Rocher

Actualidad

Nyu-nyu

El tramo más cercano al TSJCV concentra a las joyerías más exclusivas

Orero

Pikolinos

Actualidad

Cerrado

Tag Heuer

Apple

Actualidad

The Body Shop

Cerrado

El Corte Inglés

2019

Cerrado

Starbucks

Mango

Tezenis

En el segundo tramo se han asentado los locales de cosmética y belleza

Umivale

Movistar

La tienda de Apple es el buque insignia de la zona en la que resiste la cafetería Bahía como único bar

Cortefiel

2014

Hotel One

Hotel NH

Benetton

2008

Mediamarkt

El Corte Inglés acaba de reformar la planta baja con una nueva librería y un espacio gastronómico

Conselleria

Conde Salvatierra

Actualidad

Oysho

Las oficinas de la Seguridad Social ocupan el mayor edificio sin espacio comercial

Swarovski

Brandy&Melville

Springfield

Divina Pastora

Pull&Bear

Tous

2019

Calle Ruzafa

Visionlab

Zara Home

Bimba y Lola

Punto Roma

Coosy

Maika

Natura

Primor

New Balance

Hotel NH

Actualidad

Actualidad

2014

Clotsy

Rituals

Alimentación

Courier

Bershka

Bahía

Siglo XXI

Snipes

H&M

2019

2019

2008

Perfumarte

Farmacia

Aristocrazy

Parfois

Actualidad

Mango

Skechers

Massimo Dutti

2014

Hotel

2014

Visualis

Nespresso

Pizarro

Valencia CF

Cerrado

IQOS

Orange

Swatch

Seguridad Social

Pandora

Cerrado

Félix Pizcueta

2019

2008

Hernán Cortés

Actualidad

2008

Actualidad

Isabel la Católica

Sorní

2014

2019

2019

2008

2014

2014

2008

2008

Pero, en un análisis de los últimos años podemos observar cómo la calle principal ha sido fiel reflejo de algunos de los cambios sociológicos ligados al consumo y a la buena o mala marcha de la economía. Con los datos en la mano se evidencia que la oferta es cambiante, con aperturas y cierres continuos en algunos locales, como las flamantes ampliaciones de dos famosas joyerías. Pero también con clásicos que han visto todos los cambios como Mutua Valenciana, hoy bajo la marca Umivale, que desde 1961 es testigo inamovible de la historia de los últimos 65 años.

2008

2025

2019

2014

Ropa

30,8%

31%

35,5%

37,1%

Joyería/

Bisutería

9,9%

16,1%

Belleza

5,5%

7,5%

6,7%

Sin uso

8,8%

11,8%

10,3%

7,9%

Calzado

y bolsos

6,6%

9,7%

9,2%

14,6%

Servicios

19,8%

9,7%

8%

5,6%

10,8%

6,9%

11,2%

18,7%

Otros

15,2%

18,3%

16,8%

La calle Colón se ha visto afectada, en los últimos años, por cuatro fechas clave. La época previa a la crisis del ladrillo, su estallido y depresión económica, la prepandemia de coronavirus y la actualidad, con los cambios que dejó el covid en el consumo. A principios de los 2000, en plena época de bonanza, en la principal vía de compras se podía hacer de todo. Desde comprar la casa, pedir la hipoteca, elegir el diseño de la cocina y sus azulejos, con la gran variedad de locales que se diseminaban por los 732 metros que abarca. Después, con la crisis, se produjo el gran cierre de locales y la implantación de las franquicias y grandes cadenas, con especial relevancia para la llegada de la Apple Store, en 2011. Tras la pandemia de 2020, la tendencia ha cambiado no sólo los nombres de las tiendas, sino también los tamaños. Las marcas han comenzado a establecerlas como escaparates, puntos de recogida con el auge del comercio online y han apostado por locales más grandes y como escaparate. No crece el número de negocios, pero sí sus metros cuadrados, que en algunos casos aglutinan dos antiguos locales.

En Colón han situado sus tiendas insignia todas las marcas del gigante Inditex, pero también algunas de las firmas más conocidas de moda, estética, calzado y complementos. Sólo la pequeña marca valenciana de ropa sostenible Clotsy o la histórica Maika parecen escapar a las franquicias y tiendas multimarca. Las principales tecnológicas como la propia Apple, Media Markt o el mismo Corte Inglés, tampoco quieren perder su sitio en esta calle. Las joyerías también tienen en Colón su particular milla de oro, con una gran concentración en la zona más cercana al palacio que ocupa el Tribunal Superior de Justicia. Una acera salpicada de quilates que contrasta con la contraria, donde más cierres y locales vacíos hay.

Imagen de Galeria

Imagen

El diseño de las marcas y escaparates ha cambiado mucho en las últimas décadas Manuel Lloret
Imagen de Galeria

Constructoras

A principios de siglo las constructoras estaban presentes entre las tiendas Jesús Signes
Imagen de Galeria

Historia

La marca inglesa Mark&Spencer llegó a tener un edificio completo Jesús Signes
Imagen de Galeria

Clásico

Tras 55 años de actividad el bar Líbano tuvo que cerrar Jesús Montañana
Imagen de Galeria

Renovación

El derribó de un edificio en ruinas dio paso a un hotel J. Monzó

1 /

La renovación es casi constante, con la llegada de nuevas firmas de 'retail' como Lefties, que ocupa desde hace un par de años un edificio completo, o el aterrizaje, hace poco, de la tienda del Valencia CF. La proliferación de hoteles también ha ampliado la oferta de restauración, que hasta ahora se mantenía escasa, con apenas el bar Bahía y la cafetería Starbucks en toda la arteria. Eso sí, de momento no hay una gran proliferación de negocios destinados exclusivamente al turismo, por lo que por Colón, aún hay mayoritariamente vecinos de la ciudad y el área metropolitana, que mantiene la costumbre de ir de compras.

Fuente

Información elaborada mediante la extracción de información de Google Earth, Catastro, Ayuntamiento de Valencia y Generalitat Valenciana. Datos actualizados a octubre de 2025

