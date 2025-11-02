¿Qué hay en la calle Colón de Valencia?

Gorka Navaz Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:43 Comenta Compartir

Es la gran calle comercial por excelencia, arteria de establecimientos de moda, zapaterías, joyerías, accesorios, perfumerías, electrónica y de dos edificios de El Corte Inglés, sobre los que se arremolinan buena parte de las tiendas a las que acudimos cuando «vamos de compras». Las grandes firmas quieren estar en el gran escaparate de Valencia, que no es otro que la calle Colón. Su historia comercial actual no se explica sin el desembarco de los grandes almacenes, en 1971, como imán para colocar comercios de todo tipo en los que hacer todo tipo de compras: la ropa, el calzado, los productos de belleza, los últimos aparatos electrónicos o las mejores joyas. Hasta entonces, había sido hogar de numerosos talleres de coche y algunas oficinas, pero no demasiadas tiendas. La zona comercial en aquel momento se situaba en los alrededores del Mercado Central. Pero con la eclosión del consumo y la instalación de los grandes almacenes, las tiendas crecieron en Colón hasta llegar a ser la arteria que es hoy.

Leyenda Servicios Hogar Joyería Ropa Hotel Tecnología Calzado Alimentación Complementos Cosmética Cerrado Existe continuidad en el tiempo Unión de más de un local Leyenda Servicios Hogar Joyería Ropa Hotel Tecnología Calzado Alimentación Complementos Cosmética Cerrado Existe continuidad en el tiempo Unión de más de un local Leyenda Servicios Hogar Joyería Calzado Alimentación Cerrado Complementos Ropa Hotel Tecnología Cosmética Existe continuidad en el tiempo Unión de más de un local

2008 Cerdán Tallada 2014 2008 El icono muestra la actividad de cada local en los años analizados Pascual y Genís TSJCV 2019 2014 2008 Roger de Lauria Actualidad 2019 Porta de la Mar Digi Plaza de los Pinazos 2014 Actualidad Audiotechno Pérez Bayer Vintage Watches La zona final concentra los los locales sin uso durante un periodo más prolongado Arroiz 2019 Germán Pau Lefties Stradivarius Oficinas Misako 2008 Argimiro Intimissimi uommo Lucir Actualidad Calle Xàtiva 2008 Desigual Lego Paco Vans 2014 Zara Rabat 2014 Lush Camper DHL Álvaro Moreno 2019 Cerrado Prieto El inicio de la calle ha sufrido un gran cambio con la apertura de dos locales de Inditex La Casa de las carcasas Intimissimi CBNK 2019 Calzedonia Ulanka Cerrado Kiko Milano Ives Rocher Actualidad Nyu-nyu El tramo más cercano al TSJCV concentra a las joyerías más exclusivas Orero Pikolinos Actualidad Cerrado Tag Heuer Apple Actualidad The Body Shop Cerrado El Corte Inglés 2019 Cerrado Starbucks Mango Tezenis En el segundo tramo se han asentado los locales de cosmética y belleza Umivale Movistar La tienda de Apple es el buque insignia de la zona en la que resiste la cafetería Bahía como único bar Cortefiel 2014 Hotel One Hotel NH Benetton 2008 Mediamarkt El Corte Inglés acaba de reformar la planta baja con una nueva librería y un espacio gastronómico Conselleria Conde Salvatierra Actualidad Oysho Las oficinas de la Seguridad Social ocupan el mayor edificio sin espacio comercial Swarovski Brandy&Melville Springfield Divina Pastora Pull&Bear Tous 2019 Calle Ruzafa Visionlab Zara Home Bimba y Lola Punto Roma Coosy Maika Natura Primor New Balance Hotel NH Actualidad Actualidad 2014 Clotsy Rituals Alimentación Courier Bershka Bahía Siglo XXI Snipes H&M 2019 2019 2008 Perfumarte Farmacia Aristocrazy Parfois Actualidad Mango Skechers Massimo Dutti 2014 Hotel 2014 Visualis Nespresso Pizarro Valencia CF Cerrado IQOS Orange Swatch Seguridad Social Pandora Cerrado Félix Pizcueta 2019 2008 Hernán Cortés Actualidad 2008 Actualidad Isabel la Católica Sorní 2014 2019 2019 2008 2014 2014 2008 2008

Pero, en un análisis de los últimos años podemos observar cómo la calle principal ha sido fiel reflejo de algunos de los cambios sociológicos ligados al consumo y a la buena o mala marcha de la economía. Con los datos en la mano se evidencia que la oferta es cambiante, con aperturas y cierres continuos en algunos locales, como las flamantes ampliaciones de dos famosas joyerías. Pero también con clásicos que han visto todos los cambios como Mutua Valenciana, hoy bajo la marca Umivale, que desde 1961 es testigo inamovible de la historia de los últimos 65 años.

Las tiendas de ropa suman un tercio de los locales Los establecimientos de joyería o bisutería y la perfumería han ganado espacio 2008 2025 2019 2014 Ropa 30,8% 31% 35,5% 37,1% Joyería/ Bisutería 9,9% 16,1% Perfumería 5,5% 7,5% 6,7% Sin uso 8,8% 11,8% 10,3% 7,9% Calzado y bolsos 6,6% 9,7% 9,2% 14,6% Servicios 19,8% 9,7% 8% 5,6% 10,8% 6,9% 11,2% 18,7% Otros 15,2% 18,3% 16,8% Las tiendas de ropa suman un tercio de los locales Los establecimientos de joyería o bisutería y la perfumería han ganado espacio 2008 2025 2019 2014 Ropa 30,8% 31% 35,5% 37,1% Joyería/ Bisutería 9,9% 16,1% Belleza 5,5% 7,5% 6,7% Sin uso 8,8% 11,8% 10,3% 7,9% Calzado y bolsos 6,6% 9,7% 9,2% 14,6% Servicios 19,8% 9,7% 8% 5,6% 10,8% 6,9% 11,2% 18,7% Otros 15,2% 18,3% 16,8% Las tiendas de ropa suman un tercio de los locales Los establecimientos de joyería o bisutería y la perfumería han ganado espacio 2008 2025 2019 2014 Ropa 30,8% 31% 35,5% 37,1% Joyería/ Bisutería 9,9% 16,1% Perfumería 5,5% 7,5% 6,7% Sin uso 8,8% 11,8% 10,3% 7,9% Calzado y bolsos 6,6% 9,7% 9,2% 14,6% Servicios 19,8% 9,7% 8% 5,6% 10,8% 6,9% 11,2% 18,7% Otros 15,2% 18,3% 16,8%

La calle Colón se ha visto afectada, en los últimos años, por cuatro fechas clave. La época previa a la crisis del ladrillo, su estallido y depresión económica, la prepandemia de coronavirus y la actualidad, con los cambios que dejó el covid en el consumo. A principios de los 2000, en plena época de bonanza, en la principal vía de compras se podía hacer de todo. Desde comprar la casa, pedir la hipoteca, elegir el diseño de la cocina y sus azulejos, con la gran variedad de locales que se diseminaban por los 732 metros que abarca. Después, con la crisis, se produjo el gran cierre de locales y la implantación de las franquicias y grandes cadenas, con especial relevancia para la llegada de la Apple Store, en 2011. Tras la pandemia de 2020, la tendencia ha cambiado no sólo los nombres de las tiendas, sino también los tamaños. Las marcas han comenzado a establecerlas como escaparates, puntos de recogida con el auge del comercio online y han apostado por locales más grandes y como escaparate. No crece el número de negocios, pero sí sus metros cuadrados, que en algunos casos aglutinan dos antiguos locales.

En Colón han situado sus tiendas insignia todas las marcas del gigante Inditex, pero también algunas de las firmas más conocidas de moda, estética, calzado y complementos. Sólo la pequeña marca valenciana de ropa sostenible Clotsy o la histórica Maika parecen escapar a las franquicias y tiendas multimarca. Las principales tecnológicas como la propia Apple, Media Markt o el mismo Corte Inglés, tampoco quieren perder su sitio en esta calle. Las joyerías también tienen en Colón su particular milla de oro, con una gran concentración en la zona más cercana al palacio que ocupa el Tribunal Superior de Justicia. Una acera salpicada de quilates que contrasta con la contraria, donde más cierres y locales vacíos hay.

Imagen El diseño de las marcas y escaparates ha cambiado mucho en las últimas décadas Manuel Lloret Constructoras A principios de siglo las constructoras estaban presentes entre las tiendas Jesús Signes Historia La marca inglesa Mark&Spencer llegó a tener un edificio completo Jesús Signes Clásico Tras 55 años de actividad el bar Líbano tuvo que cerrar Jesús Montañana Renovación El derribó de un edificio en ruinas dio paso a un hotel J. Monzó 1 /

La renovación es casi constante, con la llegada de nuevas firmas de 'retail' como Lefties, que ocupa desde hace un par de años un edificio completo, o el aterrizaje, hace poco, de la tienda del Valencia CF. La proliferación de hoteles también ha ampliado la oferta de restauración, que hasta ahora se mantenía escasa, con apenas el bar Bahía y la cafetería Starbucks en toda la arteria. Eso sí, de momento no hay una gran proliferación de negocios destinados exclusivamente al turismo, por lo que por Colón, aún hay mayoritariamente vecinos de la ciudad y el área metropolitana, que mantiene la costumbre de ir de compras.

Fuente Información elaborada mediante la extracción de información de Google Earth, Catastro, Ayuntamiento de Valencia y Generalitat Valenciana. Datos actualizados a octubre de 2025

