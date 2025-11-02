¿Qué hay en la calle Colón de Valencia?
De tiendas con gran rotación y la milla de oro de la joyería, al gran escaparate de la moda de la ciudad
Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:43
Es la gran calle comercial por excelencia, arteria de establecimientos de moda, zapaterías, joyerías, accesorios, perfumerías, electrónica y de dos edificios de El Corte Inglés, sobre los que se arremolinan buena parte de las tiendas a las que acudimos cuando «vamos de compras». Las grandes firmas quieren estar en el gran escaparate de Valencia, que no es otro que la calle Colón. Su historia comercial actual no se explica sin el desembarco de los grandes almacenes, en 1971, como imán para colocar comercios de todo tipo en los que hacer todo tipo de compras: la ropa, el calzado, los productos de belleza, los últimos aparatos electrónicos o las mejores joyas. Hasta entonces, había sido hogar de numerosos talleres de coche y algunas oficinas, pero no demasiadas tiendas. La zona comercial en aquel momento se situaba en los alrededores del Mercado Central. Pero con la eclosión del consumo y la instalación de los grandes almacenes, las tiendas crecieron en Colón hasta llegar a ser la arteria que es hoy.
Leyenda
Servicios
Hogar
Joyería
Ropa
Hotel
Tecnología
Calzado
Alimentación
Complementos
Cosmética
Cerrado
Existe continuidad en el tiempo
Unión de más de un local
Leyenda
Servicios
Hogar
Joyería
Ropa
Hotel
Tecnología
Calzado
Alimentación
Complementos
Cosmética
Cerrado
Existe continuidad en el tiempo
Unión de más de un local
Leyenda
Servicios
Hogar
Joyería
Calzado
Alimentación
Cerrado
Complementos
Ropa
Hotel
Tecnología
Cosmética
Existe continuidad en el tiempo
Unión de más de un local
2008
Cerdán Tallada
2014
2008
El icono muestra la actividad de cada local en los años analizados
Pascual y Genís
TSJCV
2019
2014
2008
Roger de Lauria
Actualidad
2019
Porta de la Mar
Digi
Plaza de los Pinazos
2014
Actualidad
Audiotechno
Pérez Bayer
Vintage Watches
La zona final concentra los los locales sin uso durante un periodo más prolongado
Arroiz
2019
Germán
Pau
Lefties
Stradivarius
Oficinas
Misako
2008
Argimiro
Intimissimi uommo
Lucir
Actualidad
Calle Xàtiva
2008
Desigual
Lego
Paco
Vans
2014
Zara
Rabat
2014
Lush
Camper
DHL
Álvaro Moreno
2019
Cerrado
Prieto
El inicio de la calle ha sufrido un gran cambio con la apertura de dos locales de Inditex
La Casa de las carcasas
Intimissimi
CBNK
2019
Calzedonia
Ulanka
Cerrado
Kiko Milano
Ives Rocher
Actualidad
Nyu-nyu
El tramo más cercano al TSJCV concentra a las joyerías más exclusivas
Orero
Pikolinos
Actualidad
Cerrado
Tag Heuer
Apple
Actualidad
The Body Shop
Cerrado
El Corte Inglés
2019
Cerrado
Starbucks
Mango
Tezenis
En el segundo tramo se han asentado los locales de cosmética y belleza
Umivale
Movistar
La tienda de Apple es el buque insignia de la zona en la que resiste la cafetería Bahía como único bar
Cortefiel
2014
Hotel One
Hotel NH
Benetton
2008
Mediamarkt
El Corte Inglés acaba de reformar la planta baja con una nueva librería y un espacio gastronómico
Conselleria
Conde Salvatierra
Actualidad
Oysho
Las oficinas de la Seguridad Social ocupan el mayor edificio sin espacio comercial
Swarovski
Brandy&Melville
Springfield
Divina Pastora
Pull&Bear
Tous
2019
Calle Ruzafa
Visionlab
Zara Home
Bimba y Lola
Punto Roma
Coosy
Maika
Natura
Primor
New Balance
Hotel NH
Actualidad
Actualidad
2014
Clotsy
Rituals
Alimentación
Courier
Bershka
Bahía
Siglo XXI
Snipes
H&M
2019
2019
2008
Perfumarte
Farmacia
Aristocrazy
Parfois
Actualidad
Mango
Skechers
Massimo Dutti
2014
Hotel
2014
Visualis
Nespresso
Pizarro
Valencia CF
Cerrado
IQOS
Orange
Swatch
Seguridad Social
Pandora
Cerrado
Félix Pizcueta
2019
2008
Hernán Cortés
Actualidad
2008
Actualidad
Isabel la Católica
Sorní
2014
2019
2019
2008
2014
2014
2008
2008
Pero, en un análisis de los últimos años podemos observar cómo la calle principal ha sido fiel reflejo de algunos de los cambios sociológicos ligados al consumo y a la buena o mala marcha de la economía. Con los datos en la mano se evidencia que la oferta es cambiante, con aperturas y cierres continuos en algunos locales, como las flamantes ampliaciones de dos famosas joyerías. Pero también con clásicos que han visto todos los cambios como Mutua Valenciana, hoy bajo la marca Umivale, que desde 1961 es testigo inamovible de la historia de los últimos 65 años.
Las tiendas de ropa suman
un tercio de los locales
Los establecimientos de
joyería o bisutería y la
perfumería han ganado espacio
2008
2025
2019
2014
Ropa
30,8%
31%
35,5%
37,1%
Joyería/
Bisutería
9,9%
16,1%
Perfumería
5,5%
7,5%
6,7%
Sin uso
8,8%
11,8%
10,3%
7,9%
Calzado
y bolsos
6,6%
9,7%
9,2%
14,6%
Servicios
19,8%
9,7%
8%
5,6%
10,8%
6,9%
11,2%
18,7%
Otros
15,2%
18,3%
16,8%
Las tiendas de ropa suman
un tercio de los locales
Los establecimientos de joyería
o bisutería y la perfumería han ganado espacio
2008
2025
2019
2014
Ropa
30,8%
31%
35,5%
37,1%
Joyería/
Bisutería
9,9%
16,1%
Belleza
5,5%
7,5%
6,7%
Sin uso
8,8%
11,8%
10,3%
7,9%
Calzado
y bolsos
6,6%
9,7%
9,2%
14,6%
Servicios
19,8%
9,7%
8%
5,6%
10,8%
6,9%
11,2%
18,7%
Otros
15,2%
18,3%
16,8%
Las tiendas de ropa suman un tercio de los locales
Los establecimientos de joyería o bisutería y la perfumería han ganado espacio
2008
2025
2019
2014
Ropa
30,8%
31%
35,5%
37,1%
Joyería/
Bisutería
9,9%
16,1%
Perfumería
5,5%
7,5%
6,7%
Sin uso
8,8%
11,8%
10,3%
7,9%
Calzado
y bolsos
6,6%
9,7%
9,2%
14,6%
Servicios
19,8%
9,7%
8%
5,6%
10,8%
6,9%
11,2%
18,7%
Otros
15,2%
18,3%
16,8%
La calle Colón se ha visto afectada, en los últimos años, por cuatro fechas clave. La época previa a la crisis del ladrillo, su estallido y depresión económica, la prepandemia de coronavirus y la actualidad, con los cambios que dejó el covid en el consumo. A principios de los 2000, en plena época de bonanza, en la principal vía de compras se podía hacer de todo. Desde comprar la casa, pedir la hipoteca, elegir el diseño de la cocina y sus azulejos, con la gran variedad de locales que se diseminaban por los 732 metros que abarca. Después, con la crisis, se produjo el gran cierre de locales y la implantación de las franquicias y grandes cadenas, con especial relevancia para la llegada de la Apple Store, en 2011. Tras la pandemia de 2020, la tendencia ha cambiado no sólo los nombres de las tiendas, sino también los tamaños. Las marcas han comenzado a establecerlas como escaparates, puntos de recogida con el auge del comercio online y han apostado por locales más grandes y como escaparate. No crece el número de negocios, pero sí sus metros cuadrados, que en algunos casos aglutinan dos antiguos locales.
En Colón han situado sus tiendas insignia todas las marcas del gigante Inditex, pero también algunas de las firmas más conocidas de moda, estética, calzado y complementos. Sólo la pequeña marca valenciana de ropa sostenible Clotsy o la histórica Maika parecen escapar a las franquicias y tiendas multimarca. Las principales tecnológicas como la propia Apple, Media Markt o el mismo Corte Inglés, tampoco quieren perder su sitio en esta calle. Las joyerías también tienen en Colón su particular milla de oro, con una gran concentración en la zona más cercana al palacio que ocupa el Tribunal Superior de Justicia. Una acera salpicada de quilates que contrasta con la contraria, donde más cierres y locales vacíos hay.
1 /
La renovación es casi constante, con la llegada de nuevas firmas de 'retail' como Lefties, que ocupa desde hace un par de años un edificio completo, o el aterrizaje, hace poco, de la tienda del Valencia CF. La proliferación de hoteles también ha ampliado la oferta de restauración, que hasta ahora se mantenía escasa, con apenas el bar Bahía y la cafetería Starbucks en toda la arteria. Eso sí, de momento no hay una gran proliferación de negocios destinados exclusivamente al turismo, por lo que por Colón, aún hay mayoritariamente vecinos de la ciudad y el área metropolitana, que mantiene la costumbre de ir de compras.
Información elaborada mediante la extracción de información de Google Earth, Catastro, Ayuntamiento de Valencia y Generalitat Valenciana. Datos actualizados a octubre de 2025
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión