Colón le ganó el pulso al mercado Central

El mercado Central es mucho más grande que el de Colón. Ocupa más espacio cubierto, tiene una cúpula enorme y se construyó sobre un espacioso sótano dedicado a servicios, almacén y estacionamiento, que el mercado de Colón ni siquiera se planteó en sus orígenes. Pero en su momento hubo un pulso, una competición fruto de las circunstancias, en la que del mercado del Ensanche le ganó la mano al Central. Y es que, la obra frente a la Lonja se demoró mucho, casi dos décadas, a causa sobre todo de la crisis económica derivada de la guerra Europea.

Es muy probable que el gran mercado de la Valencia musulmana estuviera en una gran explanada situada a las afueras de la muralla. Mercado y zoco, mercado de quita y pon, podemos apostar con seguridad a que, hace mil años, la rambla que el Turia usaba como brazo secundario en caso de riadas, tuviera esa vocación mercantil y de encuentro, como en tantas ciudades del mundo islámico. El mercado, antes y después de construirse la Lonja, fue el centro de la vida diaria, con cientos de paradas desmontables al aire libre, un enjambre de lonas y una importante colonia de moscas; fue el lugar de la horca y de los bandos, de la compraventa semanal de caballerías; el sitio de los toros las penitencias y las grandes procesiones.

Un exceso, una locura. Un enjambre de plazuelas comerciales, propicio incluso para que el Palleter se sublevara contra el imperio de Napoleón. Cuando las guerras carlistas dieron algo de tregua, se puso el primer empedrado y Valencia, en 1839, dedicó al mercado de alimentación un espacio cubierto por una sólida construcción de madera. Claro que, había tanto que vender y comprar, que la cubierta fue desbordada desde el primer día por la realidad: desde la calle de San Vicente a la Bolsería, grabadores y pintores, también los primeros daguerrotipos, nos muestran un mar de velas por donde intentó en su momento circular el tranvía de caballos.

Desde muy pronto se quiso tener un mercado grande y moderno. No había más que leer la novela de «El vientre de París», donde Zola pintaba el jaleo de lo asentadores al servicio de una ciudad hambrienta. Blasco Ibáñez leyó muy pronto a Zola y a Víctor Hugo; y publicó muy pronto, en 1894, «Arroz y tartana», la novela que tiene como protagonista al mercado, o mejor a aquella Valencia burguesa de la que era ejemplo doña Manuela, que recorría los puestos con la escolta de un par de criadas con cesto.

Un mercado un poco sucio, muy ruidoso y bullanguero. Los periódicos, este que ahora cumple 160 años, entrevieron en la arquitectura de hierro y cristal de Les Halls, en los atrevimientos del modernismo, la necesidad de un espacio luminoso y limpio para el perfume de las frutas y la garantía de las carnes y pescados. La sociedad, en los albores del siglo XX, reclamó higiene e instalaciones nuevas. Y en Valencia se empezó a soñar en un eje urbano que se iniciaría en la nueva estación de los ferrocarriles, pasaría por delante de un nuevo Ayuntamiento y llevaría hasta la Lonja y los Santos Juanes, es decir hasta ese mercado nuevo que Valencia se merecía.

¿Quién tiene millón y medio?

Pero ¿quién puede pagar una obra de ese calibre? En mayo de 1910 podemos encontrar en LAS PROVINCIAS una noticia mínima que da cuenta de una reunión de técnicos y concejales en la que se estudió cómo lograr del Estado la concesión de un empréstito para poder construir el mercado nuevo. Se trataría de poner en marcha una emisión de obligaciones que avalaran el millón y medio de pesetas que se suponía iba a costar la obra. En octubre, con Tomás Trenor como gran animador, la Exposición Regional seguía en marcha, ahora con carácter nacional, y el rey Alfonso vino a clausurarla. Fue el momento adecuado: se autorizó el empréstito y el monarca, el 24 de octubre, usó una piqueta de plata para empezar a tumbar una tapia ruinosa en una casa de las que estaría afectada por el proyecto.

En enero de 1911 podemos encontrar en nuestras páginas el fallo del concurso de proyectos convocado. El de Francisco Guardia y Alejandro Soler quedó seleccionado en primer lugar. Pero el empréstito, la burocracia, la falta de ánimos, y la incesante batalla política (¿hacemos sótano, sí o no?) hizo que la primera piedra del futuro mercado se colocara el 30 de diciembre de 1915, muy tarde, pero con discursos y bendiciones. Ahora se usó una paleta de plata, y el concejal señor Prieto recordó que el Ayuntamiento hacía ya 33 años que venía trabajando en aras de un mercado moderno. Pero por desgracia, la segunda piedra se demoró largo tiempo. Porque se empezó el derribo del mercado viejo, el de madera, pero se tropezó con las necesidades del Ejército, cuya Guardia del Principal estaba en un edificio situado en la calle Vieja de la Paja, contiguo a los Santos Juanes.

En esas estaba Valencia, y su mercado, cuando vino 1917, el año de la revolución de Rusia, el de la gravísima crisis derivada de la Guerra Europea. El año de las tensiones, el año del paro y el hambre, estuvo lleno de contradicciones: porque Valencia, en la Nochebuena de 1916, pudo inaugurar el mercado de Colón; y celebró con éxito su primer Feria de Muestras, en mayo de 1917. Sin embargo, las obras del mercado Central se quedaron paradas, y no se pudieron poner de nuevo en marcha, hasta 1924, cuando el general Avilés, ya en la dictadura de Primo de Rivera, encendió de nuevo la mecha de otro empréstito.

Le costó mucho a Valencia ver coronado su proyecto. Pero pudo tener la superficie comercial dedicada a la alimentación más grande de Europa. La inauguración, como es sabido, fue en enero de 1928. De modo que ya no queda tanto para el centenario.

