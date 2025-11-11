La central de Cofrentes se detiene por una incidencia «sin impacto» y los ecologistas denuncian que «está vieja»

La central nuclear de Cofrentes ha notificado una parada no programada este lunes, provocada por una falta eléctrica en una de sus fases, que ... activó de forma automática la protección del turboalternador. El incidente, según ha confirmado el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), no tuvo ningún impacto sobre la instalación, los trabajadores ni el entorno, y todos los sistemas de seguridad funcionaron conforme a su diseño.

La planta se encuentra actualmente en modo 3 de operación (parada caliente), un estado estable y bajo control técnico, mientras se analizan las causas de la incidencia. El suceso ha sido clasificado con nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES), el más bajo de la serie, equivalente a una «anomalía sin importancia para la seguridad».

Desde la central recalcan que la notificación se ha hecho «siguiendo los procedimientos reglamentarios» y conforme a la instrucción IS-10 del CSN, que obliga a informar de cualquier alteración en el funcionamiento habitual, aunque carezca de consecuencias.

Por su parte, la plataforma Tanquem Cofrents ha denunciado en un comunicado que la instalación habría sufrido «dos averías en dos días consecutivos», una reducción de potencia parcial el domingo y la parada completa del lunes, lo que ha catalogado como un síntoma de «la vejez y el deterioro de la planta», que superó los 40 años de funcionamiento el pasado mes de octubre.

El colectivo, integrado por grupos ecologistas y sindicatos, apunta como «muy significativo que estas dos averías se hayan producido sólo dos semanas después de la puesta en marcha de la central tras una parada de 38 días para recarga de combustible y operaciones de mantenimiento, cuando debería estar en perfecto estado».