Imagen reciente de la central nuclear de Cofrentes Rober Solona/EP

La central de Cofrentes se detiene por una incidencia «sin impacto» y los ecologistas denuncian que «está vieja»

El Consejo de Seguridad Nuclear clasifica el suceso como nivel 0, sin afección a personas ni al medioambiente, mientras Tanquem Cofrents atribuye la parada al «deterioro» de la planta

Kike Cervera

Kike Cervera

Valencia

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:07

Comenta

La central nuclear de Cofrentes ha notificado una parada no programada este lunes, provocada por una falta eléctrica en una de sus fases, que ... activó de forma automática la protección del turboalternador. El incidente, según ha confirmado el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), no tuvo ningún impacto sobre la instalación, los trabajadores ni el entorno, y todos los sistemas de seguridad funcionaron conforme a su diseño.

