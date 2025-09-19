Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente LaLiga desvela que Peter Lim avaló entre 30 y 35 millones para aumentar el Fair Play del Valencia
Imagen de la central nuclear de Cofrentes. LP.

La nuclear de Cofrentes moviliza a 1.200 trabajadores y 27 millones para renovar combustible

La actividad principal será la sustitución de aproximadamente un tercio de los elementos combustibles del núcleo y durará 37 días

R.E.

Valencia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:56

La central nuclear de Cofrentes ha movilizado a más de 1.200 profesionales adicionales a los habituales de más de 100 empresas especializadas y ha ... realizado una inversión de 27 millones de euros para la nueva recarga de combustible iniciado este viernes. Se trata de la 25ª reposición que realiza Iberdrola, empresa que controla la central, y se produce casi dos años después de la última, en noviembre de 2023.

