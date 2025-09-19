La nuclear de Cofrentes moviliza a 1.200 trabajadores y 27 millones para renovar combustible

La central nuclear de Cofrentes ha movilizado a más de 1.200 profesionales adicionales a los habituales de más de 100 empresas especializadas y ha ... realizado una inversión de 27 millones de euros para la nueva recarga de combustible iniciado este viernes. Se trata de la 25ª reposición que realiza Iberdrola, empresa que controla la central, y se produce casi dos años después de la última, en noviembre de 2023.

En un contexto en el que está previsto que las cinco plantas de energía nuclear (dos de ellas con dos reactores) desaparezcan progresivamente durante los próximos años en un proceso que se alargará hasta 2035, la central de Cofrentes ha iniciado la que se estima que será una de las últimas recargas de combustible, ya que, según acordaron el Gobierno y las eléctricas propietarias en 2019, su cierre se fijó en 2030.

La parada para recarga, que en el caso de las de Cofrentes se extenderá durante 37 días, consiste en la sustitución periódica de una parte del combustible para garantizar el funcionamiento futuro, según ha informado Iberdrola este viernes. Así, entre otras actividades, se llevará a cabo la renovación de los elementos combustibles, la ejecución de pruebas requeridas por las especificaciones técnicas de funcionamiento y la revisión de instalaciones, equipos y componentes necesarios para asegurar la buena marcha de la planta en el siguiente ciclo de operación.

Cada recarga debe ser estudiada y planificada con todo detalle, de manera que se pueda prever su duración, el número de actividades a realizar y la contratación de personal técnico necesario para la ejecución de los trabajos.

Modernización y mantenimiento

La actividad principal será la sustitución de aproximadamente un tercio de los elementos combustibles del núcleo. Paralelamente, se realizarán 26 modificaciones de diseño orientadas a la mejora de la instalación.

Entre los proyectos más relevantes se encuentra la modernización de protecciones eléctricas de transformadores de potencia y generadores diésel, la inspección de la turbina y del generador eléctrico principal, la sustitución de barras de control, la revisión general de uno de los generadores diésel, la sustitución de interruptores de 125 Vcc y la actualización de bombas de sistemas de seguridad.

En cuanto a la aportación de Cofrentes en el sistema eléctrico nacional, en 2024, la planta produjo 7.916 GWh de energía libre de emisiones, equivalente al consumo de más de dos millones de hogares. Esta producción representa el 52% de la generación eléctrica de la Comunitat Valenciana y el 3% del total nacional, según ha apuntado Iberdrola.

Además de su papel energético, la central es uno de los principales motores socioeconómicos del entorno, donde genera más de 700 empleos directos, 1.000 indirectos y otros 1.200 durante los periodos de recarga.