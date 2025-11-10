Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, pasa por delante de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en un pleno del Congreso. Jaime García

El Gobierno sopesa una treta jurídica para evitar un gol de Junts con el calendario de las nucleares

El PSOE y Sumar ven este martes si la Mesa del Congreso saca de la ley de movilidad una enmienda del Senado contra el cierre de varias centrales

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:49

Comenta

El Gobierno afronta esta semana el segundo pleno del Congreso desde que Junts anunció su ruptura definitiva; el primero desde que dio el paso ... de presentar enmiendas a la totalidad contra todas sus leyes pendientes de toma en consideración. Y, pese a la tranquilidad que manifiestan en público, los socialistas saben que se arriesgan a sufrir un gol importante si la Cámara baja ratifica este jueves la enmienda introducida en el Senado a la ley de movilidad sostenible para derogar el calendario del cierre de las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres), Ascó (Tarragona) y Cofrentes (Valencia).

