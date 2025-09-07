Catorce nuevos autónomos al día: la Comunitat impulsa el crecimiento del sector en la última decada

La crisis de 2008 golpeó de lleno al sector del trabajo autónomo en España. La caída en la afiliación durante los cinco años posteriores fue ... vertiginosa y condujo al sector a situarse por debajo de los tres millones de afiliados, cuando el máximo histórico se situaba en los 3.409.008 alcanzado antes del comienzo de la recesión económica. Sin embargo, entre 2014 y 2015 comenzó la recuperación gracias al tirón de diversas regiones, entre las que la Comunitat Valenciana ha desempeñado un papel clave para que en este 2025 la cifra total de afiliación en nuestro país haya incluso superado (en el mes de mayo los 3.414.593 autónomos) los número previos a 2008.

En los últimos diez años la región ha crecido a un ritmo muy superior al que lo ha hecho el resto del país. Si España ha incrementado un 7,6% el número de afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), la Comunitat lo ha hecho un 15,1%, si se toma como referencia el mes de agosto, que, sin embargo, no ha sido el más destacado para el trabajo autónomo en la Comunitat. En cifras absolutas, el crecimiento de la última década se traduce en 50.375 profesionales que desempeñan su actividad por cuenta propia, lo que supone una media de 14 nuevos autónomos al día durante los últimos dos lustros.

La valenciana es la tercera mayor cifra por detrás de las registradas en Andalucía (91.074) y Madrid (65.886). Estas tres regiones aglutinan el 86% del total de nuevos afiliados en España, que ha sido de 241.036 desde agosto de 2015.

¿Pero cuáles son los motivos que han llevado a la Comunitat a ser un motor para la creación de empleo autónomo?

Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) indican que no sólo existe un motivo para el crecimiento y advierten que el aumento es muy desigual entre los distintos sectores profesionales.

Por ejemplo, el comercio se encuentra inmerso incluso desde antes de 2015 en un momento complicado, en el que el descenso de profesionales es constante y progresivo. Sólo en los últimos seis años la Comunitat ha perdido más de 6.300 comercios minoristas, debido, entre otras cosas, al impacto que tuvo la pandemia en el sector.

Otros sectores tradicionales, como la agricultura, donde el problema está más relacionado con la falta de relevo generacional, o la industria también han experimentado descensos notables en los últimos diez años en la Comunitat. «Los sectores más tradicionales, como los oficios o los trabajos que siguen siendo presenciales son los que bajan», explica Alberto Ara, presidente de ATA en la Comunitat.

Sin embargo, la falta de mano de obra en determinadas profesiones puede hacer que esa tendencia cambie en los próximos años.

La construcción, que ha ganado 14.000 autónomos en diez años, y las actividades inmobiliarias, donde casi se ha duplicado el número de afiliados, son dos buenos ejemplos de ello en la Comunitat. La necesidad de trabajadores en el sector ha coincidido con un aumento de población extranjera que ha encontrado en las actividades inmobiliarias, tanto de construcción como de comercialización una salida laboral a su llegada a la región. «En los últimos años se ha notado mucho la influencia de trabajadores que han llegado de zonas como Europa del este en el sector. Sigue existiendo falta de mano de obra, pero hay gente que viene y ve ahí una oportunidad», indica Alberto Ara.

Sin embargo, si algo destaca en la Comunitat es el incremento de profesionales por cuenta propia en sectores que exigen cierta cualificación, como pueden ser la educación, la sanidad o la información.

El caso de las actividades relacionadas con la información y la comunicación es llamativo, pues refleja el cambio que se ha producido en el sector debido a los cambios en la forma del consumo por parte del gran público y al avance tecnológico. «La Comunitat ofrece una buena calidad de vida, tiene una buena oferta para los emprendedores tecnológicos y es un lugar idílico para teletrabajar. Eso influye mucho», comenta Ara.

Profesiones tradicionales como fotógrafo o periodista tratan de buscar alternativas, mientras surgen cada vez más profesiones novedosas vinculadas a la creación de contenidos para redes sociales. «Ya no todo el mundo trabaja en medios de comunicación como podía ocurrir antes. Cada vez se crean más proyectos individuales, como los influencers, que, normalmente cuando empiezan lo hacen como autónomos», explica el presidente de los autónomos valencianos.

Son, precisamente, los campos que requieren una mayor cualificación los que en los últimos años han experimentado un aumento considerable en el número de autónomos societarios. Es decir, trabajadores por cuenta propia que crean una sociedad para no asumir un riesgo tan elevado y obtener mejores condiciones fiscales.

Una tendencia que el presidente nacional de ATA, Lorenzo Amor, advertía hace unas semanas que no debe confundirse con la «falsa creencia» de que este tipo de empleados sean falsos autónomos.

Sin embargo, desde otras asociaciones del sector, como la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), aseguran que el mayor número de los denominados falsos autónomos se encuentran en actividades de alta cualificación. «La imagen del falso autónomo ha cambiado, ya no es el que va en bici con la mochila repartiendo comida», comentaba Eduardo Abad, presidente de UPTA, en una de sus últimas visitas a Valencia. «También hay mucho falso autónomo en la construcción, por volumen y tamaño de sector», explica Abad, que también denuncia el incremento de estos perfiles en sectores como el de la abogacía, economistas, arquitectos y aparejadores.

Un primer semestre con la Comunitat al frente del crecimiento nacional

Si en la última década el crecimiento de la afiliación en la Comunitat resulta destacable, los datos del primer semestre de 2025 muestran que el avance de la región en el sector del trabajo autónomo pasa por su mejor momento. Los 14 nuevos autónomos diarios que ha sumado la autonomía durante los últimos diez años han pasado a ser 44 diarios en los primeros seis meses de 2025.

Entre enero y junio la Comunitat lideró el aumento de afiliados al RETA al sumar 8.486 nuevos trabajadores. Una cifra que permitió superar a Andalucía, que suele liderar las listas de empleo autónomo debido, mayoritariamente, a su mayor número de habitantes.

Sin embargo, los datos tanto de la propia Andalucía como de otras autonomías en las que el trabajo por cuenta propia tiene un peso importante, como Baleares, se aproximan a los de la Comunitat. Dos de cada tres autónomos del incremento total registrado en España ejercen su actividad en tres comunidades autónomas. De los 34.895 nuevos autónomos que España sumó en el primer semestre, 23.425, es decir, un 67%, se han dado de alta en la Comunitat, Baleares (+7.495 autónomos) o Andalucía (+7.444 autónomos).

Pero entre las tres regiones destaca la valenciana, ya que uno de cada tres nuevos profesionales de este colectivo emprende en la región valenciana.

Si se amplía la comparación, las cifras valencianas distan mucho de las de otros territorios que habitualmente suelen estar mejor posicionados en las clasificaciones interautonómicas. Por ejemplo, el número de afiliados que sumó la Comunitat en los primeros seis meses del curso son siete veces superiores a los de Madrid, que incorporó tan solo a 1.164 empleados por cuenta propia. Respecto a Cataluña, el número de altas valenciano fue un 60% superior al de la región vecina.

El buen comportamiento del sector durante la primera mitad del curso permitió alcanzar los 384.675 autónomos, un 2,3% más que en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, en los dos últimos meses la Comunitat ha perdido en torno a 1.000 profesionales de este sector, aunque su descenso (-0,2%) es inferior al de la media nacional (-0,3%)