Un soldador trabaja en la construcción de una vivienda de obra nueva. EFE

Catorce nuevos autónomos al día: la Comunitat impulsa el crecimiento del sector en la última decada

La inmigración y la búsqueda de alternativas en sectores cualificados hace crecer la afiliación en la región, que se dispara hasta las 50.000 altas

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Domingo, 7 de septiembre 2025, 01:09

La crisis de 2008 golpeó de lleno al sector del trabajo autónomo en España. La caída en la afiliación durante los cinco años posteriores fue ... vertiginosa y condujo al sector a situarse por debajo de los tres millones de afiliados, cuando el máximo histórico se situaba en los 3.409.008 alcanzado antes del comienzo de la recesión económica. Sin embargo, entre 2014 y 2015 comenzó la recuperación gracias al tirón de diversas regiones, entre las que la Comunitat Valenciana ha desempeñado un papel clave para que en este 2025 la cifra total de afiliación en nuestro país haya incluso superado (en el mes de mayo los 3.414.593 autónomos) los número previos a 2008.

