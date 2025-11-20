Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia un fin de semana invernal en la Comunitat y activa un triple aviso amarillo
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, junto al ministro de Transportes, Óscar Puente.

Ver 12 fotos
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, junto al ministro de Transportes, Óscar Puente. JL Bort

Catalá lamenta un nuevo retraso en los planes de la futura estación central de Valencia

La alcaldesa urge al Gobierno celeridad en los planes vinculados al transporte ferroviario de la ciudad, con el túnel pasante o el soterramiento de las vías en Serrería como prioridades

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:55

Comenta

Los instantes previos al comienzo del octavo acto empresarial del movimiento #QuieroCorredor, celebrado este jueves en el Roig Arena, han dejado una imagen llamativa: la ... alcadesa de Valencia, María José Catalá, dialogando con el ministro de Transportes, Óscar Puente. El contenido de esa conversación no ha trascendido, aunque las declaraciones realizadas por la regidora del Ayuntamiento de Valencia al término del evento han sido bastante esclarecedoras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los tres tickets de parking que pudo haber pagado Vilaplana: a las 19.12, a las 19.18 o el de las 19.47 horas
  2. 2 «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  3. 3

    Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia
  4. 4 El centro comercial más grande de Valencia, que abrirá en 2028, generará 9.000 empleos y tendrá un hotel
  5. 5 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol provoca un accidente con dos heridos en Valencia
  6. 6 Una joven y su madre amenazan de muerte a dos médicas en La Coma tras discutir por una baja laboral
  7. 7

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  8. 8

    Una discoteca de la Comunitat se cuela entre las 50 mejores del mundo
  9. 9 Un juzgado falla a favor de la Sala Repvblicca en su litigio contra el Ayuntamiento de Mislata
  10. 10 Los médicos de La Coma estallan: el centro de salud cierra tras las amenazas a tres sanitarias y la atención se traslada a Paterna

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Catalá lamenta un nuevo retraso en los planes de la futura estación central de Valencia