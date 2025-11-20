Catalá lamenta un nuevo retraso en los planes de la futura estación central de Valencia

Los instantes previos al comienzo del octavo acto empresarial del movimiento #QuieroCorredor, celebrado este jueves en el Roig Arena, han dejado una imagen llamativa: la ... alcadesa de Valencia, María José Catalá, dialogando con el ministro de Transportes, Óscar Puente. El contenido de esa conversación no ha trascendido, aunque las declaraciones realizadas por la regidora del Ayuntamiento de Valencia al término del evento han sido bastante esclarecedoras.

«Para mí ha sido un jarro de agua fría conocer un nuevo retraso en la estación central de Valencia», ha indicado Catalá tras enterarse de los planes del Gobierno de retrasar hasta el próximo año la adjudicación del concurso para la redacción del diseño de la instalación, lo que demora todavía más el avance del proyecto.

La alcaldesa ha urgido al departamento dirigido por Óscar Puente «abordar el retraso en el inicio de la construcción de la estación central de Valencia» al considerar que se trata de una actuación necesaria «para mejorar las infraestructuras no solo de nuestra ciudad, sino de toda nuestra comunidad y de nuestro país».

Para Catalá, la puesta en marcha del proyecto de la futura estación, donde está previsto que llegue tanto el transporte de pasajeros como el de mercancías, resulta tan importante como otras actuaciones sobre las que la alcaldesa ya ha reclamado actuaciones ágiles en anteriores ocasiones. En ese sentido, la alcaldesa ha considerado igual de importante la adjudicación del diseño de la estación central que las obras del túnel pasante. «Espero de verdad y aprovecho para reivindicar que no pueden permitirse más retrasos en infraestructuras de nuestra ciudad y de nuestra comunidad y espero y le traslado al Ministerio la urgencia de abordar esta cuestión», ha indicado Catalá.

La regidora también se ha referido a la necesidad de abordar con el departamento de Puente el soterramiento de lasvías de tren en Serrería. «El Ministerio no traslada una solución y no me parece tolerable que una obra necesaria para la tercera ciudad de España para no dejar una cicatriz ferroviaria en nuestra ciudad no tenga ninguna novedad», ha protestado la alcaldesa.