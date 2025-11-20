Los anuncios de Óscar Puente sobre el corredor mediterráneo para la Comunitat

Una de las intervenciones más esperadas en el octavo y último acto dentro del movimiento #QuieroCorredor, impulsado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), ... era la del ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha aprovechado su paso por el Roig Arena para hacer un repaso del estado actual del corredor mediterráneo y concretar algunos de los objetivos tanto a corto como a medio plazo.

El responsable de la cartera de Transportes no se ha atrevido a fijar una fecha concreta para que la totalidad de la vía ferroviaria que conectará el sur y el norte de España por su vertiente mediterránea esté activa. El ministro se ha excusado en que «a veces pasan cosas» y llama a no «obsesionarse» con los plazos ante el escaso avance en las obras del tramo entre Algeciras y Almería.

Sin embargo, Puente sí que ha asegurado que en 2027 habrá conexión de alta velocidad entre Almería y la frontera con Francia, algo que ya anunció en febrero de este mismo año y que afecta de lleno a la Comunitat. Si los planes del Gobierno se cumplen, las tres provincias de la Comunitat estarán conectadas por una red de Cercanías de alta velocidad que permitirá viajar de Valencia a Alicante en menos de una hora. Asimismo, el compromiso del ministro es que la Comunitat y Cataluña tengan conexión directa con servicio de alta velocidad.

A pesar de que en el tramo entre Tarragona y Castellón tan solo están ejecutadas el 21% de las obras, el ministro ha presumido de tener obras en activo en todos los tramos del corredor mediterráneo no solo de la Comunitat, sino de toda España. Desde junio de 2018 hasta septiembre de este año se han licitado nuevas obras por valor de 2.666 millones de euros y se han adjudicado por 2.195 millones, teniendo en cuenta que las cifras no incluyen las inversiones en la conexión Zaragoza-Sagunt del Corredor Cantábrico-Mediterráneo. Asimismo, están en ejecución obras por más de 1.536 millones, de los cuales la mayoría, 687,3 millones, se están ejecutando desde 2024.

Una de las principales actuaciones que se deberán llevar a cabo si se pretenden conseguir los objetivos en los dos próximos es el cambio de ancho de la vía en distintos puntos de la región, como el tramo entre Xàtiva y La Encina y entre Tarragona y Castellón.

Una vez queden conectadas Cataluña y la Comunitat por una vía de ancho internacional, el Ministerio deberá desarrollar la doble plataforma entre Valencia y Castellón. De hecho, el ministro ha señalado que se está a pocas semanas de avanzar un capítulo más en esta actuación y solicitar la declaración de impacto ambiental.

Entre las actuaciones que Puente ha anunciado para la Comunitat también se incluyen varias obras clave para el transporte ferroviario de mercancías. En concreto, ha destacado tres actuaciones clave que «forman parte de una estrategia integral de nodos logísticos que conecta puertos, polígonos industriales y centros de producción con la red ferroviaria»

Una de ellas es la conexión con el Puerto de Sagunto. Según explican desde el Ministerio de Transportes, las obras para unir el puerto marítimo de Sagunto con en el corredor mediterráneo estarán finalizadas durante el primer trimestre de 2026. Una fecha que también ha fijado como límite para concluir las actuaciones en la estación intermodal de la Fuente de San Luis.

Además, Puente ha asegurado que el by-pass de Almussafes, que conectará la planta de Ford con la red ferroviaria estará operativa en 2026. Esta obra, además, abre la posibilidad de reducir el tráfico de mercancías por Alfafar y Sedaví, según ha explicado, desviando aquellos trenes más ruidosos y que suelen circular en horario nocturno.