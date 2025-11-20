Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Óscar Puente, durante el acto de #QuieroCorredor.

Óscar Puente, durante el acto de #QuieroCorredor. JL Bort

Los anuncios de Óscar Puente sobre el corredor mediterráneo para la Comunitat

El ministro de Transportes se compromete a que en los dos próximos años se ejecuten la mayoría de obras pendientes en los tramos de Valencia y Castellón

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 16:40

Una de las intervenciones más esperadas en el octavo y último acto dentro del movimiento #QuieroCorredor, impulsado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), ... era la del ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha aprovechado su paso por el Roig Arena para hacer un repaso del estado actual del corredor mediterráneo y concretar algunos de los objetivos tanto a corto como a medio plazo.

