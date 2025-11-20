DIRECTO | Cónclave empresarial para reclamar el Corredor Mediterráneo
Empresarios valencianos se dan cita en el Roig Arena en el último acto del curso para pedir agilidad a la administración y culminar las obras en los plazos fijados
Valencia
Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:04
11:44
Juan Roig, uno de los principales impulsores del movimiento, se muestra mucho menos satisfecho por el avance de las obras. “Creemos que se es más consciente en España, pero satisfechos no podemos estar en Valencia”, ha indicado el empresario.
11:40
Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, asegura que se han producido avances importantes no tanto en la infraestructura como en la mentalidad de la clase política respecto a la misma: “Ahora ya no hay nadie convencido de que el corredor mediterráneo es necesario”
11:17
11:07
¡Buenos días! Les saludamos desde el Roig Arena, donde hoy tiene lugar el último acto empresarial para apoyar la iniciativa del corredor mediterráneo. Soy Javier Gascó y les vamos a contar todo lo que suceda en el evento que contará con la presencia de buena parte el sector empresarial valenciano.
