El BOE lo confirma: los trabajadores sufrirán un recorte en su nómina de hasta 95 euros desde enero de 2026 Se debe al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que vuelve a subir el próximo año

Mala noticia para los trabajadores puesto que a partir de enero de 2026 verán cómo se produce un ligero recorte en su sueldo como consecuencia del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Se trada de una cantidad que se aporta para reforzar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la «hucha de las pensiones».

El Boletín Oficial del Estado (BOE) aprobó esta medida en el Real Decreto-ley 2/2023 (segunda reforma de las pensiones). Se trata de una cotización obligatoria para todos los empleados cuya cantidad se va incrementando cada año, incluido este 2026. La cuantía que se quita depende del sueldo que tenga cada uno, notándose más en aquellos más elevados.

En 2026, el tipo de cotización total del MEI subirá al 0,90%, del cual el 0,15% lo pagará el trabajador. El porcentaje se aplica sobre la base de cotización y tiene un límite máximo legal. Aquellos con salarios superiores o iguales a 63.180 euros anuales la deducción máxima sería de 95 euros.

A partir de ahí, la cantidad a pagar se va reduciendo conforme el sueldo sea menor. Poniendo como ejemplo alguien que cobra 28.000 euros, el recorte sería de alrededor de 42 euros anuales.

La Tesorería General de la Seguridad Social será la encargada de aplicar esta cotización en la nómina de los trabajadores, por lo que no requiere hacer ningún proceso especial. Para el Gobierno, el objetivo de la medida es «preservar el equilibrio entre generaciones y fortalecer la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social a largo plazo».

