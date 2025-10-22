Un barrio de Valencia, entre los cinco más rentables de España para comprar casa Un archiconocido portal inmobiliario publica un informe de los barrios de la geografía nacional donde se puede sacar más ganancia

D. Merino Miércoles, 22 de octubre 2025, 01:41 Comenta Compartir

El mercado inmobiliario continúa siendo un quebradero de cabeza para los angustiados compradores. Cada mes que pasa, lejos de dar un respiro, la burbuja sigue inflándose y los ciudadanos no pueden hacer otra cosa más que esperar a que los precios den una mínima tregua o, al menos, se ralenticen. Y es que encontrar una vivienda que se adapte a los gustos y características de cada uno se ha convertido en poco más que una quimera.

Precisamente la Comunitat Valenciana no es ajena a esta situación y, de acuerdo con los datos del Índice Inmobiliario de Fotocasa, el precio de la vivienda en venta ya supera el precio máximo de 2007 de 2.430 euros el metro cuadrado y registró en el pasado septiembre una cifra histórica de 2.479 euros, todavía por debajo de la media española (2.756 euros/m2). Actualmente, adquirir una vivienda media en la Comunitat tiene un coste medio de 198.320 euros.

De ahí que muchos ciudadanos opten por alejarse de las grandes urbes y las zonas más demandadas para acceder a pedanías y municipios más asequibles económicamente hablando. No obstante, entre tanto pesimismo siempre asoma un rayo de luz, en este caso en forma de chollo. Es el caso de unos pocos barrios que dentro de esta situación insostenible muestran la mayor rentabilidad a la hora de comprar vivienda.

En este sentido, según el estudio de «La rentabilidad de la vivienda en España en 2025» basado en el análisis de los precios de la vivienda en venta y alquiler de septiembre de 2025 del mencionado portal inmobiliario, el barrio con mayor retorno de la inversión de toda España se sitúa en la capital, concretamente en Villaverde Alto (Madrid) con un 10,9%, frente a los 8,9% de El Torrejón-El Cerezo en Sevilla, que se coloca segundo. El podio lo completa otra zona de Madrid como es Numancia con un 8,6%, seguido del casco histórico de Toledo (8,5%).

En quinta posición es donde aparece un barrio valenciano. Se trata de El Grau en la capital del Turia con un nada despreciable 8,2%. Lucero (Madrid capital) con 8,0%, San Diego (Madrid capital) con 8,0%, Alisal – San Román (Santander) con 7,9%, le siguen en el ránking.

Cabe recordar que El Grau es un barrio de Valencia capital, perteneciente al distrito de Poblados Marítimos. Está situado al este de la ciudad y limita al norte con Cabañal-Cañamelar, al este con el mar Mediterráneo, al sur con Nazaret y La Punta y al oeste con Ayora, La Creu del Grau y Penya-Roja. La zona más antigua del Puerto de Valencia se puede encontrar aquí, a apenas tres cuartos de hora a pie del centro de la ciudad.

Ránking de la Comunitat de barrios más rentables

El orden de los diez barrios más rentables de la Comunitat Valenciana es: El Grau (Valencia capital) con 8,2%, Torrefiel (Valencia capital) con 7,3%, Barrio de Benicalap (Valencia capital) con 7,2%, Carolinas Bajas (Alicante / Alacant) con 7,0%, La Malva-rosa (Valencia capital) con 7,0%, Plaza Illes Columbretes (Castellón de la Plana / Castelló de la Plana) con 6,9%, Campoamor (Alicante / Alacant) con 6,9%, Mont-Olivet (Valencia capital) con 6,8%, Beteró (Valencia capital) con 6,8% y Nou Moles (Valencia capital) con 6,5%.