Un operario trabaja en la fachada de los locales. En el detalle, una de las piezas recuperadas. JESÚS SIGNES/CASA PESCADORES

El Marítimo nunca muere: de casas de pescadores a nuevo restaurante

Grupo Mercabanyal prepara un concepto de restauración en José Ballester Gozalvo, frente al mar, en unas antiguas viviendas rehabilitadas

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:18

El Marítimo nunca muere. Ni cuando se planteaba ampliar Blasco Ibáñez. Como el mar, que es eterno, y quizá precisamente porque es de ahí de ... donde el barrio nació, creció, vivió y se reprodujo, el Marítimo se niega a morir. Ni la gentrificación podrá con él (aunque es una dura prueba). Mientras el Marítimo tenga vecinos que viven en él, gente que trabaja por él, empresarios que invierten en él, todo tendrá una segunda vida. O una tercera. O una cuarta. Es lo que ha pasado con varias viviendas de pescadores situadas en primera línea de playa, en José Ballester Gozalvo, donde Grupo Mercabanyal ultima la apertura de un nuevo restaurante. El concepto llevará por nombre Casa Pescadores porque se ubica, de hecho, en viejas viviendas abandonadas que se han respetado para que el proyecto continúe lo más cerca posible del mar, tanto real como figuradamente.

