Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Macrooperación contra una red de narcotráfico y blanqueo con más de 20 detenidos en la provincia de Valencia
Sedes de BBVA y de Banco Sabadell. R. C.

Sabadell cae con fuerza en Bolsa tras la mejora de la opa de BBVA

La nueva oferta se sitúa por encima de la cotización de la catalana, que cae un 4% en el mercado frente al 1% que cede la vasca

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 22 de septiembre 2025, 09:08

El mercado reacciona de forma contundente a la decisión de BBVA de mejorar en un 10% su oferta sobre Banco Sabadell, íntegramente en acciones. ... Los títulos de la entidad vasca ceden un 0,68%, mientras que los de la catalana bajan con más fuerza, un 4% abajo hasta los 3,21 euros por acción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor novel detenido en Valencia por circular ebrio cuatro días después de obtener el carnet
  2. 2 Las tormentas se ceban con el sur de la provincia de Valencia: coches dañados en Xàtiva y granizada en Oliva
  3. 3 Confiesa la violación a una joven en una discoteca de Valencia
  4. 4 Corrillos y salseos en la terraza del Roig Arena
  5. 5 Aemet lanza la previsión del lunes y el martes en la Comunitat Valenciana con más tormentas fuertes en algunas zonas
  6. 6 La relación tóxica que destapó la trama de visados en el consulado dominicano en Valencia
  7. 7 El precio de la luz deja hoy lunes siete horas gratis para usar los electrodomésticos
  8. 8

    La causa de la dana: «Sálvese quien pueda»
  9. 9 Los mejores estilismos de los premios Valencianos para el siglo XXI
  10. 10

    Un mercado inmobiliario invisible en Valencia: las casas de porteros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Sabadell cae con fuerza en Bolsa tras la mejora de la opa de BBVA

Sabadell cae con fuerza en Bolsa tras la mejora de la opa de BBVA