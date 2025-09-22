Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Balón de Oro: Vinicius de 'ganar' el año pasado, al puesto 16

El Gobierno entrega al Supremo la información requerida de la opa tras admitir a trámite el recurso de BBVA

Banco Sabadell se persona en la demanda de Carlos Torres contra el Ejecutivo

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:43

La batalla judicial entre BBVA y el Gobierno por la irrupción del Ejecutivo en la opa sobre Banco Sabadell retoma protagonismo el mismo día en ... el que la entidad vasca ha decidido mejorar en un 10% su oferta sobre la catalana. Fuentes judiciales confirman que el Ministerio de Economía ya ha remitido al Tribunal Supremo toda la información requerida, después de haber admitido a trámite el recurso del banco presidido por Carlos Torres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una macrooperación contra una red de narcotráfico y blanqueo en la provincia de Valencia se salda con cerca de 80 detenidos
  2. 2 Confiesa la violación a una joven en una discoteca de Valencia
  3. 3 Un ciberataque ruso al Ayuntamiento de Valencia afecta al riego del Jardín del Turia
  4. 4 Las tormentas se ceban con el sur de la provincia de Valencia: coches dañados en Xàtiva y granizada en Oliva
  5. 5 Aemet lanza la previsión del lunes y el martes en la Comunitat Valenciana con más tormentas fuertes en algunas zonas
  6. 6

    Nuevo revés para la automoción valenciana: una empresa de Paterna despedirá a 190 empleados
  7. 7 Corrillos y salseos en la terraza del Roig Arena
  8. 8

    Un mercado inmobiliario invisible en Valencia: las casas de porteros
  9. 9 Dejan a un mena más de 24 horas en una silla en Zapadores por falta de plazas
  10. 10 «Tuve un ataque de ansiedad. Mi salud mental va a peor. No puedo con esto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Gobierno entrega al Supremo la información requerida de la opa tras admitir a trámite el recurso de BBVA

El Gobierno entrega al Supremo la información requerida de la opa tras admitir a trámite el recurso de BBVA