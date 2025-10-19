Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La Primitiva de este sábado deja más de 1.178.266 euros en una localidad famosa por su impresionante muralla
El presidente de la CNMV, Carlos San Basilio. EFE

El papel de la CNMV en la opa, en entredicho ante una operación inédita

El supervisor se ha enfrentado a una negociación de extrema complejidad que ha destapado las deficiencias regulatorias en este tipo de procesos

Clara Alba
Lucas Irigoyen

Clara Alba y Lucas Irigoyen

Madrid | Bilbao

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:17

Los casi 18 meses que ha durado el choque de trenes entre BBVA y Banco Sabadell han supuesto también un proceso de aprendizaje para ... los dos bancos, para el mercado y, sobre todo, para el supervisor, que en las últimas semanas ha sentido la presión de un proceso prácticamente inédito por su complejidad y que ha destapado las vergüenzas de una regulación que, ahora que todo ha terminado, es de obligatoria revisión.

