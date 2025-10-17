Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un accidente colapsa la V-30 y un camión averiado provoca largas colas en la Pista de Silla

La Bolsa digiere el fracaso de la opa: BBVA se dispara un 6% y Sabadell baja un 5%

Los inversores respiran aliviados tras eliminarse el riesgo financiero que habría supuesto una nueva ampliación de capital para financiar una segunda opa

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 17 de octubre 2025, 08:25

Comenta

La Bolsa dicta sentencia tras el fracaso de la opa de BBVA sobre Banco Sabadell. Después de muchas semanas de especulaciones, los inversores intentan ... digerir el hecho de que la entidad vasca solo haya sido capaz de convencer al 25,33% de los accionistas de la catalana, en una operación que se ha alargado durante casi 18 meses en los que la evolución en Bolsa también ha sido clave para el desenlace final.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa una doble alerta para este viernes en la Comunitat por tormentas con granizo y señala dónde caerán
  2. 2 El precio de la gasolina se hunde y el diésel ya se vende a 98 céntimos en España
  3. 3 A la caza del ladrón en la montaña de Gaibiel
  4. 4 El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 16 de octubre
  5. 5 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  6. 6

    Valencia, en el radar de la marca china BYD
  7. 7

    Bernabé apunta a Feijóo: «Ahora se entiende por qué lleva 11 meses sosteniendo a Mazón»
  8. 8

    Los bomberos, cuando recibieron la orden de vigilar el Poyo: «Bueno, si queréis justificar un poco el trabajo...»
  9. 9

    Los vecinos de Calicanto ya no tendrán que pagar de forma obligatoria la seguridad privada
  10. 10 «El dinero me encanta; me voy a gastar el millón con mucha alegría»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Bolsa digiere el fracaso de la opa: BBVA se dispara un 6% y Sabadell baja un 5%

La Bolsa digiere el fracaso de la opa: BBVA se dispara un 6% y Sabadell baja un 5%