Torres asegura que el fracaso de la opa de BBVA «no es motivo para dimitir»

El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha sido categórico apenas doce horas después de que se conociera el fracaso de su opa sobre el Sabadell ... : «No es motivo para dimitir». Lo ha señalado en una rueda de prensa este viernes en la que ha valorado la situación tras el rechazo de los accionistas del Sabadell a la oferta de adquisición de BBVA. Torres ha precisado que se siente «plenamente respaldado por el consejo de administración y la junta de accionistas» del banco.

El máximo dirigente de la entidad vasca ha recordado, además, que todas las decisiones del proceso sobre la opa se han tomado con la unanimidad del consejo de administración del banco y el respaldo del 97% de los propietarios de la entidad recogido en la junta de accionistas.

Ampliar En la comparecencia han participado Onur Genç, Carlos Torres y Paula Puyoles. BBVA

Llamada a Josep Oliu

Torres, que ha explicado que «asumimos» la decisión de los accionistas del Sabadell, no ha querido hablar de fracaso, sino de «oportunidad perdida» porque «nos hubiera encantado que hubiera ocurrido» y era muy rentable «para todos: los accionistas de ambos bancos y el tejido económico». El presidente del banco vasco ha reconocido, además, que en la tarde del jueves llamó personalmente al presidente del Sabadell, Josep Oliu, para felicitarle y «desearle lo mejor».

Tampoco, al menos en este momento, ha encontrado elementos en la estrategia de BBVA en la opa que hubiera cambiado. El presidente del banco vasco ha insistido en que plantearon «la mejor oferta posible» y ha recordado que también había límites y «no se trataba de hacer la operación a cualquier precio».

Revisión de la legislación de opas

Sobre análisis e hipótesis de las causas de que solo un 25% de los accionistas de Sabadell aceptara la opa, Torres no ha querido incidir, «da igual la causa», ha insistido, porque «no tiene sentido mirar hacia atrás». Aun así, el presidente de BBVA sí ha reconocido la necesidad de un «refresco» a la «ley de opas» porque «hemos visto que determinados artículos que no son suficientemente claros y hay situaciones que no quedan bien recogidas».

Se ha referido especialmente a los fondos pasivos y la posibilidad de que puedan resposicionarse a lo largo de operaciones como esta. El papel de estos inversores ha sido clave por su naturaleza, ya que buscan replicar la situación del mercado prediciendo el resultado de las operaciones. Una situación en la que la expectativa de una segunda opa habría afectado a los inversores que podrían haber mantenido parcialmente posiciones en Sabadell sin aceptar la oferta a la espera de una segunda alternativa mejorada.

Pago de dividendos

En cuanto al futuro, Torres ha querido destacar que es muy sólido recordando los índices de rentabilidad del banco con un ROTE -rentabilidad por activos- superior al 20%, el más alto de Europa. Además, ha explicado que el consejo de administración de la entidad acordó este jueves acelerar el programa de retribución al accionista.

La entidad presentó su plan estratégico hasta 2028 este 31 de julio. Una guía que, en solitario, augura a BBVA unas ganancias de 48.000 millones con las que retribuirá a sus accionistas con 36.000 millones. Los primeros pasos para avanzar en esa línea, tal y como ha explicado Torres, son reactivar el programa de recompra de acciones de 1.000 millones el 31 de octubre. Una forma de pago a los socios de la entidad que había quedado suspendida por las obligaciones legales que entraña el proceso de opa.

Además, BBVA abonará el próximo 7 de noviembre un pago histórico de dividendos de 1.800 millones, 32 céntimos por acción, a cuenta de los resultados de este ejercicio. Por último, ha anunciado una recompra adicional de acciones que se activará tras recibir la autorización del Banco Central Europeo (BCE).