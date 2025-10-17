Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Fallece el polémico abogado Rodríguez Menéndez, defensor de 'El Dioni' o la 'Dulce Neus'
El presidente de BBVA, Carlos Torres, en la rueda de prensa de esta mañana. BBVA

Torres asegura que el fracaso de la opa de BBVA «no es motivo para dimitir»

El presidente de la entidad «asume» el resultado, recuerda que no se podía hacer la operación a «cualquier precio» y reclama una revisión de la legislación de opas

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Viernes, 17 de octubre 2025, 09:40

Comenta

El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha sido categórico apenas doce horas después de que se conociera el fracaso de su opa sobre el Sabadell ... : «No es motivo para dimitir». Lo ha señalado en una rueda de prensa este viernes en la que ha valorado la situación tras el rechazo de los accionistas del Sabadell a la oferta de adquisición de BBVA. Torres ha precisado que se siente «plenamente respaldado por el consejo de administración y la junta de accionistas» del banco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa una doble alerta para este viernes en la Comunitat por tormentas con granizo y señala dónde caerán
  2. 2 El precio de la gasolina se hunde y el diésel ya se vende a 98 céntimos en España
  3. 3 El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 16 de octubre
  4. 4 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  5. 5 A la caza del ladrón en la montaña de Gaibiel
  6. 6

    Valencia, en el radar de la marca china BYD
  7. 7

    Bernabé apunta a Feijóo: «Ahora se entiende por qué lleva 11 meses sosteniendo a Mazón»
  8. 8 «El dinero me encanta; me voy a gastar el millón con mucha alegría»
  9. 9

    La Agencia Tributaria sigue la pista de la compra del edificio de Correos de Valencia
  10. 10

    Los bomberos, cuando recibieron la orden de vigilar el Poyo: «Bueno, si queréis justificar un poco el trabajo...»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Torres asegura que el fracaso de la opa de BBVA «no es motivo para dimitir»

Torres asegura que el fracaso de la opa de BBVA «no es motivo para dimitir»