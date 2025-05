El Gobierno abandona a 5.000 autónomos valencianos al no renovar la prestación por la dana

Al límite. Así se encuentran cerca de 5.000 autónomos en la provincia de Valencia que se quedaron sin negocio al haber sido arrasado ... por la dana del pasado 29 de octubre. Estos miles de trabajadores por cuenta propia se quedaron sin la prestación por cese de actividad desde el pasado 31 de enero, fecha en la que dejó de otorgarse al cumplir con los tres meses contemplados para estas ayudas.

Justo un día antes, el Gobierno, a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, anunció que ampliaría la duración de esta medida «para mantener la protección» a los trabajadores por cuenta propia afectados por las virulentas riadas. A día de hoy, cuatro meses después, nada se sabe de esa renovación que, además, volvió a prometer el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el pasado mes de marzo en una reunión con empresarios en Valencia.

«La renovación de la prestación se encuentra en punto muerto. La situación que viven estas casi 5.000 personas es desesperante», denuncia el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en la Comunitat Valenciana, Alberto Ara, quien indicó este miércoles que «todavía no hay ni un decreto del Ejecutivo que active dicha renovación, que es clave para la supervivencia de muchos negocios arrasados por las riadas». Según Ara, este bloqueo genera incertidumbre e inseguridad jurídica, ya que el Gobierno se comprometió a finales de enero a renovar esta prestación. Cuatro meses después, miles de autónomos continúan sin ingresos y esperando esta prórroga.

La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) en la Comunitat Valenciana califica de «puñalada de muerte» la no renovación de esta prestación, que se calcula sobre el 70% de la base reguladora. «No prorrogar ahora la prestación por cese de actividad a los autónomos afectados por la dana es una puñalada de muerte para muchos de ellos. Según los datos disponibles de diciembre hay, al menos, 4.000 ceses de actividad, por lo que serán muchos más en cuanto se dispongan de nuevos datos», señalan desde la asociación.

En este sentido, Uatae indica que tanto las prestaciones por cese de actividad del Ministerio de Seguridad Social como el pago único por parte del Consell supusieron un balón de oxígeno en su momento pero que han sido insuficientes. «Las ayudas para hacer frente a la dana tanto de la Generalitat como del Gobierno de España no han cubierto el daño tan importante que han sufrido los autónomos afectados», agrega Uatae.

«Uno de los colectivos más afectados por la dana fue el de los autónomos. Solo hay que pasearse por los pueblos afectados para ver que no hay recuperación. Mucha gente es mayor y con este daño ya no va a reabrir el negocio y si encima no se les apoya pues todavía peor», señala y agrega que es necesario un plan para recuperar el trabajo autónomo que ha desaparecido en la zona afectada. «Reclamamos una estrategia autonómica para el trabajo autónomo, un Pacto por el Comercio, un pacto por el trabajo autónomo sénior que proteja a quienes no pueden jubilarse y facilite el relevo generacional y una política pública de Segunda Oportunidad», subrayan.