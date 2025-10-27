Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Juan Roig, durante el maratón de Valencia del año pasado. FTA

Los autónomos españoles reconocen la labor de Juan Roig durante la dana

La iniciativa Alcem-se recibe el premio Autonómo del año 2025

Europa Press

Lunes, 27 de octubre 2025, 16:31

Comenta

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha fallado sus premios Autónomo del Año, en su edición número 24, en la que Alcem- ... se, una iniciativa de Juan Roig para ayudar a los autónomos de la DANA, ha sido galardonada con el premio autónomo de año 2025 de ATA.

