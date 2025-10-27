Los autónomos españoles reconocen la labor de Juan Roig durante la dana

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha fallado sus premios Autónomo del Año, en su edición número 24, en la que Alcem- ... se, una iniciativa de Juan Roig para ayudar a los autónomos de la DANA, ha sido galardonada con el premio autónomo de año 2025 de ATA.

En concreto, la cuantía inicial de esta iniciativa hoy premiada era de 25 millones de euros, pero posteriormente se amplió en 10 millones adicionales tras las peticiones recibidas.

Asimismo, el programa de estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo en Extremadura 2024-2027 ha sido galardonado como el mejor programa en favor de los autónomos, destacando que los trabajadores por cuenta propia extremeños son generadores de riqueza, de empleo y de oportunidades, así como elemento «clave» en la lucha contra de despoblación.

Además, el Consejo General de Dentistas de España ha recibido el premio del asociacionismo, según ATA, debido a su compromiso con la promoción social, científica, cultural y laboral de la odontología.

Por su parte, Ángel Expósito, ex director de Europa Press y ABC y actual director de La Linterna de Cope, ha sido premiado con el premio a la mejor trayectoria.

A su vez, la directora de la plataforma Conecta Iberoamérica, Yohania De Armas, ha recibido el galardón a la mejor emprendedora, una plataforma que ofrece oportunidades laborales a personas migrantes.

Por último, TodoDisca, medio de comunicación digital dedicado a la discapacidad, dependencia, accesibilidad y personas mayores, se ha llevado el galardón de prensa.