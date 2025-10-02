Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de una vivienda a la venta con okupas en Cortes Valencianas. Irene Marsilla

El auge de las casas okupadas en venta en Valencia: pagos al contado y descuentos del 50%

El sector inmobiliario cree que la compra de este tipo de pisos ha crecido en el último año entre particulares e inversores

Kike Cervera y Javier Gascó

Valencia

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:46

La búsqueda de alternativas para encontrar una solución ante el «desequilibrio entre oferta y demada» actual lleva a particulares e inversores a explorar mercados ... nunca antes imaginados. Es el caso de las viviendas okupadas que se venden con rebajas de hasta un 50% sobre el precio de mercado, bajo la condición de que el comprador deberá asumir el riesgo jurídico y, en muchos casos, gestionar el desalojo del inmueble. Un negocio que, según indican expertos del sector inmobiliario, ha ganado protagonismo en el último año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil investiga si el cuerpo calcinado hallado en una montaña de Oliva es el de Bea
  2. 2

    %uFEFFLa habitación secreta de los narcos del puerto de Valencia con mando a distancia y en un chalé de lujo
  3. 3

    Jorge Fabuel renuncia a la confección del segundo traje oficial de la fallera mayor infantil de Valencia 2026 y su corte
  4. 4

    Pintadas acusando de «chivato» a un empresario por la caída del cártel del puerto de Valencia
  5. 5 Asesinan a tiros a Miguel de la Mora, el estilista de las famosas
  6. 6

    Particulares venden pisos en Valencia por hasta 448.000 euros con el okupa dentro
  7. 7 Un indigente mata a otro al apuñalarlo con un paraguas tras discutir en el centro de Valencia
  8. 8

    Estafadores embaucan a madres de Valencia por el móvil: «Mamá, ponme 8.000 euros en el banco. Mi gestor te llama»
  9. 9

    La dana y un fondo proisraelí apuntillan el Som de la Terreta
  10. 10

    El papel residual de Tragsa el día de la dana: llevar comida al centro de Emergencias y a los bomberos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El auge de las casas okupadas en venta en Valencia: pagos al contado y descuentos del 50%

El auge de las casas okupadas en venta en Valencia: pagos al contado y descuentos del 50%