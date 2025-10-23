Air Nostrum gana el premio a la aerolínea regional más innovadora de Europa

La aerolínea valenciana Air Nostrum ha recibido el premio de la European Regions Airline Association (ERA) en la categoría de Innovación. Una representación de la ... compañía ha estado en Estoril, donde se entregaron los premios de 2025 de la asociación de compañías regionales europeas, coincidiendo con la asamblea general de la entidad. Esta asociación está formada por más de 150 miembros entre los que se encuentran fabricantes, proveedores y aeropuertos, entre otros, y 50 aerolíneas regionales de toda Europa.

El premio ha sido concedido a Air Nostrum por su «compromiso con el fomento y el impulso de iniciativas innovadoras y tecnológicas para avanzar su negocio y mejorar continuamente», según ha explicado el jurado en su veredicto.

Entre los logros significativos que ha valorado el jurado para otorgar el premio en materia de innovación en 2025 se incluye la adopción de una herramienta de mantenimiento predictivo avanzado basada en inteligencia artificial que realiza un seguimiento de 40 componentes críticos de las aeronaves, basándose en los registros históricos de mantenimiento, y proporciona información para permitir intervenciones de ingeniería antes de que se produzca un fallo en los componentes.

También se ha tenido en cuenta la implementación de la aplicación 'TRAX eMobility', un sistema móvil y web que permite mejorar la eficiencia mediante el acceso en tiempo real a los datos de mantenimiento, la gestión de tareas y la optimización de los flujos de trabajo. La aplicación mejora la eficiencia, reduce los costes y aumenta la fiabilidad, logrando un enfoque más eficiente y tecnológico del mantenimiento de aeronaves, lo que garantiza una mayor fiabilidad y adopta la transformación digital en la aviación.

Por último, se ha valorado el proyecto 'Green Leap' que desarrolla la electrificación de los vehículos y equipos terrestres de Air Nostrum, lo que permite reducir las emisiones y disminuir el ruido.