Un pasajero accede a un avión de Air Nostrum, en 2003. LP.

Air Nostrum gana el premio a la aerolínea regional más innovadora de Europa

La aerolínea valenciana ha adoptadp una herramienta de mantenimiento predictivo avanzado basada en inteligencia artificial que realiza un seguimiento de 40 componentes críticos de las aeronaves

Redacción Economía

Valencia

Jueves, 23 de octubre 2025, 17:10

Comenta

La aerolínea valenciana Air Nostrum ha recibido el premio de la European Regions Airline Association (ERA) en la categoría de Innovación. Una representación de la compañía ha estado en Estoril, donde se entregaron los premios de 2025 de la asociación de compañías regionales europeas, coincidiendo con la asamblea general de la entidad. Esta asociación está formada por más de 150 miembros entre los que se encuentran fabricantes, proveedores y aeropuertos, entre otros, y 50 aerolíneas regionales de toda Europa.

