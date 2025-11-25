Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Condenada a seis años de prisión por intentar matar a su bebé tras prender fuego a la cuna en Massamagrell
Obras de reparación del cauce del barranco de Chiva tras la dana Txema Rodríguez

Agrupar los pueblos en 7 zonas y unificar adjudicaciones: la solución de los contratistas para agilizar la reconstrucción post-dana

La patronal Fecoval plantea una metodología común para ordenar 1.753 millones en obras, reducir expedientes y aliviar la carga administrativa de los ayuntamientos afectados

Kike Cervera

Kike Cervera

Valencia

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:01

La riada que azotó la provincia de Valencia dejó un mapa de daños que parecía inabarcable, con calles levantadas, redes colapsadas, centros públicos inundados ... y equipamientos básicos inutilizados. Con el paso de las semanas, los ayuntamientos afectados descubrieron la verdadera dimensión del impacto: más de 1.753 millones de euros en daños repartidos en 1.829 actuaciones, desde alcantarillado y pavimentación hasta colegios, polideportivos, alumbrado público, parques o instalaciones culturales. Un volumen desproporcionado para administraciones que, en muchos casos, cuentan con plantillas muy reducidas.

