Un supervisor del 112 informó a Pradas de que se estaban produciendo rescates en zonas donde no llovía

El juzgado de la dana ha recibido este lunes a Néstor Martínez, uno de los supervisores del teléfono 112 durante el fatídico 29 de octubre ... de 2024. Se trata de otra testifical más del personal de Emergencias que hasta la fecha, en líneas generales, ha ratificado la versión de la entonces consellera Salomé Pradas. Pero no ha ocurrido lo mismo con este testigo. El testimonio de este responsable es un paso más hacia la declaración que se considera capital, la del subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, señalada para el próximo 4 de diciembre.

El profesional entró a trabajar a las siete de la mañana de aquel día. «No era un día más. Por la noche ya habían entrado llamadas en la zona de Algemessí y Magro por la lluvia, no por el río». Las incidencias habían empezado, en realidad, sobre las cinco o seis de la mañana, según le comentó su compañera de noche. Al poco de incorporarse activaron una operativa extraordinaria por la especial carga de trabajo. Esto consiste en una serie de procesos que agilizan la atención de las llamadas.

El profesional ha indicado que en la visita al Centro de la consellera y su número 2, Emilio Argüeso, se habló de que las lluvias en Buñol y otras zonas aguas arriba estaba llegando por barrancos y ramblas a los municipios de l'Horta Sud donde no estaba lloviendo. «Pero se había producido ya algún rescate», indicó y recordó cómo aquello le llamó la atención. Eso era una conclusión del lugar donde llegaban las llamadas y su seguimiento en el sistema Coordcom, que es una especie de caja negra de Emergencias. Además, también había rescates en los alrededores de la A-3 y en polígonos cuando no estaba lloviendo.

El supervisor, que no es funcionario sino que trabaja para Ilunion, la mercantil que gestiona el servicio, ha discrepado de la supuesta falta de información en la central de Emergencias. Él mismo, según ha indicado, contactó con ellos para informarles. La jueza ha adelantado su intención de pedir esas comunicaciones si se realizaron a través del sistema Coordcom. El responsable considera que disponían también del Rain Alert, una plataforma que permite consultar las precipitaciones.

El testigo ha señalado que en episodios de este tipo suele hacer un seguimiento o por un mapa o un programa de lluvias para ver hacia dónde se desplaza el fenómeno. Por la tarde recuerda los problemas técnicos para acceder a las llamadas, pero el verdadero quebradero de cabeza fue el volumen de incidencias.