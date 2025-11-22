Cuando Mazón pensó que la salida de Pradas era la solución Se cumple exactamente un año del cese oficial de la titular de Emergencias, además de la salida de Nuria Montes

Sábado, 22 de noviembre 2025

La gestión del Consell de la dana la fatídica tarde del 29 de octubre del año pasado se convirtió en un problema para el Gobierno valenciano prácticamente desde el día siguiente. En realidad, después del shock emocional y vital de los primeros días, en la primera semana de noviembre se comenzó a poner muy seriamente en entredicho el papel del propio president de la Generalitat, y especialmente el de los máximos gestores de la Conselleria de Interior y Emergencias. Ahora hace un año que Mazón consideró que las responsabilidades políticas quedaban solventadas con la destitución de la consellera Salomé Pradas.

Nuria Montes también salió del Gobierno valenciano. Las dos, un 22 de noviembre. Tal día como hoy, pero de hace un año. El 3 de diciembre, también fue cesado Emilio Argüeso, secretario autonómico de Emergencias, actualmente investigado como la propia Pradas. Esas decisiones han sido esgrimidas en varias ocasiones por Mazón para recordar que su Consell había sido renovado y las responsabilidades políticas se habían asumido.

El 20 de noviembre, Alfred Costa, presentó su renuncia al cargo de director general de À Punt de manera «irrevocable» al conocerse que el Consell le estaba buscando un sustituto, pues ese era el motivo de la comida entre Mazón y Maribel Vilaplana, según el todavía president de la Generalitat, que en aquel momento de hace un año buscaba el modo de evitar lo que finalmente ha ocurrido, que la dana se ha llevado por delante también su presidencia autonómica.

Pradas no se convirtió en un cortafuegos. No sirvió para detener las críticas. Durante meses apenas se supo nada de la consellera de Emergencias. Compareció ante la jueza de la dana visiblemente afectada por la situación. Posteriormente, su estrategia de defensa se encauzó en paralelo al discurso del propio Mazón y el Consell. Sin embargo, el mes pasado se produjo un cambio. Hace tres semanas, la exconsellera quiso aclarar que durante la celebración del Cecopi informó al presidente Mazón del Es Alert y que lo hizo a partir de las siete de la tarde, cuando ella conoció de primera mano, según su declaración judicial, que se manejaba esta posibilidad, siempre referida al riesgo de rotura de la presa de Forata. Pradas, según consta en su registro de llamadas, trató de contactar dos veces con el presidente, pero no obtuvo respuesta.

Pradas es la principal investigada por la gestión de la dana. La jueza considera que tenía la posición de garante, estaba al frente del dispositivo como el mando único y, por tanto, tenía la potestad de adoptar las medidas necesarias para proteger a la población civil. A finales del mes pasado, al menos una acusación reclamó una segunda comparecencia de Pradas ante la jueza de la dana para aclarar algunas supuestas contradicciones entre su declaración y otras manifestaciones. La jueza lo ha rechazado. No obstante, le recuerda que un investigado puede declarar cuantas veces lo solicite.

La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, también se convirtió en portavoz del Consell hace ahora un año, el pasado 17 de noviembre, en sustitución de Ruth Merino. Con el cambio, Mazón buscó incrementar la contundencia y solidez de la portavocía en una situación muy delicada. En su primera comparecencia, Camarero indicó, respecto al cese de Pradas y Montes, que «las conselleras dan un paso a un lado, y entiendo los días tan complicados vividos en los últimos días y el Consell les agradece el trabajo realizado».

Ha pasado exactamente un año. Nuria Montes volvió a Hosbec. Salomé Pradas ha vuelto a impartir clases de Derecho Civil en la Universidad Jaume I de Castellón, en el departamento de Derecho Privado, al que estuvo vinculada hasta 2023. Alfred Costa fue sustituido, a partir del 30 de enero, por Francisco Aura al frente de la Dirección General de À Punt, que ha recibido fuertes críticas por la cobertura informativa de la última manifestación que pidió la dimisión de Mazón.

