Planas arremete contra la Generalitat: «Siempre aparecen con nuestras mismas medidas, pero en modo low cost»

En su quinta visita a Valencia tras la dana, el Ministro de Agricultura, Luis Planas, ha tratado de mantener la posición pacífica y colaborativa que ... ya ha mostrado en otras ocasiones. Sin embargo, al ser preguntado por las declaraciones realizadas la pasada semana por su homólogo en el Gobierno valenciano, el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, quien dijo que Trump lleva pocos meses en el poder y todavía está a tiempo de rectificar, pero que el daño que le ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez al sector «ya no es recuperable», Planas ha arremetido contra el Consell.

El responsable de Agricultura en el Ejecutivo de Sánchez, que ha presentado una nueva línea de ayudas para los agricultores valencianos afectados por la dana, no ha dado respuesta a la polémica declaración de Barrachina, sino que ha criticado la actuación del Consell durante los meses posteriores a la dana. «Viven en una realidad paralela. Si se pretende hacer una batalla política que se haga, pero a los agricultores no les viene bien. Me sorprende que la Generalitat aparezca una semana después con nuestras mismas medidas, pero en modo low cost», ha denunciado Planas, que, sin embargo, ha reconocido que desde el primer día ha habido una comunicación fluida entre ambas administraciones.

«Sí hay comunicación. A nivel técnico es correcta, pero nos encontramos con alguna sorpresa política. Lo importante es que trabajemos en una única dirección», ha comentado el ministro, que no ha querido entrar a valorar las medidas diseñadas por el Gobierno de Carlos Mazón en materia agrícola al considerar que los ciudadanos «quieren soluciones, no querellas».

A pesar de no responder de manera directa a Barrachina, Planas sí que ha mostrado una postura firme, y bastante opuesta a la del conseller valenciano, respecto a la política arancelaria de Donald Trump: «De las guerras comerciales nadie gana, pero sobre todo pierden las empresas, los productores y los ciudadanos». El máximo representante a nivel político del campo español ha asegurado que el Gobierno central va a aprovechar la tregua de noventa días para «negociar, negociar y negociar» sobre «ese 10% que continúa vigente y que no ha sido retirado por parte de Estados Unidos».

Planas se ha mostrado bastante convencido respecto a la negociación como única solución, aunque ha advertido que si llega el momento de actuar tanto España como la Unión Europea tienen en su mano mecanismos para poder hacer frente a los aranceles. El ministro ha confirmado la intención de mantener las relaciones comerciales con el país americano, pero ha abierto las puertas a profundizar y a ampliar «esos acuerdos que ya están vigentes» y que pueden abrir nuevas oportunidades de mercado a los productos españoles, como, según ha confesado Planas, es el caso de Mercosur.

Planas también ha mencionado la posibilidad de que algunos sectores concretos pudieran obtener beneficios de la imposición de aranceles, siendo ese uno de los únicos puntos en común con su homólogo valenciano. Sin embargo, ha reiterado su preocupación por la imposición de medidas proteccionistas por parte de la administración americana: «Estamos preocupados porque la adopción por parte del gobierno de EEUU de medidas injustificadas es una mala noticia para el comercio mundial, porque el proteccionismo no es un mecanismo que cree riquezas».

Ayudas para agilizar la recuperación

Más allá de los aranceles, el motivo principal de la visita de Planas a Valencia ha sido la revisión de las actuaciones de reconstrucción tras la dana. El quinto encuentro del ministro con los afectados ha traído aparejada la puesta en marcha de un nuevo paquete de ayudas para el campo valenciano arrasado el pasado 29 de octubre con el propósito de «impulsar la recuperación».

Entre las medidas concretas anunciadas por el responsable de la cartera de Agricultura, que la próxima semana saldrán publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), destacan la puesta en marcha de una línea de ayudas directas para agricultores que decidan arreglar por sus propios medios los desperfectos causados por la dana sin esperar a que sea Tragsa quien lleve a cabo las actuaciones o la activación de un plan especial que compensará a los titulares de explotaciones próximas a los cauces que pasarán a ser zonas de dominio público hidráulico.

El Gobierno repartirá subvenciones de entre 5.500 y 9.000 euros por hectárea afectada a aquellos agricultores que opten por recuperar sus campos sin esperar al organismo responsable de ello. «El agricultor deberá elegir si opta si elige la indemnización o si espera a Tragsa. Con esta medida queremos compensar a los agricultores que ya han actuado y abrir la vía a cualquiera que opte por hacerlo«, ha confesado Planas. Para ello, el ministerio ha habilitado una partida de 165 millones de euros de los ya presupuestados, de los que 117 corren a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y 48 millones se financiarán con el fondo de reserva de crisis de la Unión Europea asignado a España.

El ministro también ha destacado la puesta en marcha de una línea de ayudas que compensará en un 60% el coste de los daños valorados por Tragsa en viveros valencianos, pero sobre todo ha hecho hincapié en la compensación de 11.800 euros por hectárea para los propietarios de explotaciones fuertemente dañadas próximas a cauces que son susceptibles de convertirse en suelo de dominio público hidráulico, total o parcialmente, y perder, por tanto, su condición de parcela agraria.

«En correspondencia a la normativa pasarían sin ninguna compensación a ser dominio público hidráulico. De forma unilateral por parte del Gobierno hemos decidido establecer esta medida», ha presumido el ministro, quien ha estimado que los daños en este tipo de parcelas se situarían en torno a las 300 o 400 hectáreas en toda la zona afectada.

El ministro también se ha referido a las decisiones tomadas sobre la marcha para tratar de ayudar a los agricultores. En ese sentido también ha hecho mención a la ayuda a los arroceros que no van a poder cultivar esta temporada por la acumulación de lodos en sus explotaciones como consecuencia de la dana. Luis Planas ha recordado que hace una semana el ministerio publicó el listado con los 107 beneficiarios de esta ayuda, que sumará un montante total superior a 395.000 euros.

Las medidas específicas puestas en marcha por el Gobierno para el sector agrario, compatibles con otras ayudas para hacer frente a las consecuencias de la dana, suman un presupuesto inicial de 444,5 millones de euros. En el balance de aplicación efectiva de estas ayudas, el ministro ha destacado los 69,6 millones de ayuda directa a fondo para compensar la pérdida de producción pagados hasta el momento a 8.335 beneficiarios. En las próximas semanas se publicarán nuevas listas de productores con derecho a esta ayuda.

En cuanto a las infraestructuras públicas, se han reparado 275 kilómetros de caminos rurales y actualmente se realizan trabajos en 135 puntos repartidos por 32 términos municipales de la provincia de Valencia. Igualmente, se encuentran en ejecución obras de reparación en 53 comunidades de regantes -en otras tres han concluido ya-, con un presupuesto total de 55 millones de euros.