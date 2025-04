Barrachina confía en que Mazón complete su legislatura y cataloga de «fantástica» la ayuda de Vox para los presupuestos

El conseller de Agricultura, Pesca y Ganadería, Miguel Barrachina, ha mostrado plena confianza en que el Ejecutivo liderado por Carlos Mazón pueda concluir la ... presente legislatura e incluso prolongar su estancia al frente de la Generalitat. Una vez aprobados los presupuestos con la ayuda de Vox, que el responsable de la política agraria autonómica ha catalogado de «fantástica», el Gobierno valenciano parece haber ganado confianza.

La intervención de Barrachina en el desayundo organizado por Nueva Economía Fórum es una muestra evidente de ello. «Los valencianos le dijeron al presidente de la Generalitat que estuviese al menos cuatro años», ha celebrado Barrachina, que incluso confía en que Mazón no solo aguante la presión que ha generado el proceso judicial tras la dana, sino que siga al frente del Consell «mucho más».

El responsable de la cartera de Agricultura, que se ha declarado «amigo y admirador» de Mazón, se ha deshecho en elogios ante el president, que ha rehusado de hacer delcaraciones ante los medios de comunicación y únicamente ha exigido «mucho respeto» ante el procedo judicial. Barrachina ha presumido de relación con el jefe del Consell, al reconocer que no solo le ha ayudado, sino que también le ha animado para conseguir «meteóricos milagros presupuestarios» para tratar de ayudar al sector primario. «En mi caso, el presidente Mazón no solo es que me ayude, es que sin él yo no habría hecho casi nada», ha sido otro de los elogios del conseller al presidente.

Las flores de Barrachina no han ido únicamente dirigidas a Mazón. Al ser preguntado por la colaboración con Vox para sacar adelante los presupuestos autonómicos, el que fuera alcalde de Segorbe tampoco se ha mordido la lengua: «La ayuda de Vox me parece fantástica. Aquellos que nos permitan cumplir con nuestro programa son bienvenidos». Eso sí, ha evitado mojarse ante la cuestión sobre si Vox era la única solución para mantener a la derecha al frente de la Comunitat.

Entre tanto cariño, algún dardo. Pedro Sánchez, Teresa Ribera o Diana Morant no han tenido tanta fortuna como Mazón. Para el presidente ha sido la parte más dura, ya que Barrachina ha considerado que el daño que el socialista ha hecho al sector primario «ya no es recuperable». Por su parte, Teresa Ribera ha sido criticada por su incomparecencia en la zona afectada por la dana, mientras que Morant ha recibido los reproches del responsable de Agricultura por sus mensajes en las redes sociales tras el 29-O: «El día después dijo que respaldaría las cuentas autonómicas justo minutos antes de que apareciesen los tweets pagados con dinero público pidiendo la dimisión de aquellos que estábamos en el Gobierno».

Para acabar, Barrachina ha vuelto a dejar claro que si algo le sobra al Ejecutivo de Mazón eso es confianza en sí mismo. «Hay un montón de cosas a las que nos comprometimos que felizmente estamos cumpliendo», ha destacado.