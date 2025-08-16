La ola de calor dispara los costes de producción en el campo valenciano

Segunda ola de calor consecutiva y primeras consecuencias directas para el campo valenciano. Las elevadas temperaturas empiezan a hacer estragos en los campos de ... la Comunitat, que afrontan semanas clave, con la campaña de cítricos en su recta final y la vendimia a la vuelta de la esquina.

Además del estrés hídrico, que afecta gravemente al crecimiento de los frutos, el calor también supone un riesgo adicional para los trabajadores del sector primario, que tratan de evitar las horas más duras de la jornada mediante leves modificaciones en los horarios de trabajo habituales. Desde el sector aseguran que el trabajo en el campo siempre se ha llevado a cabo a primera hora de la mañana para evitar las horas de mayor calor. Ante la ola de calor actual, los agricultores llegan a sus campos en torno a las 5 o 6 de la madrugada para sacar el máximo provecho a las horas en las que el sol todavía no golpea con fuerza.

Sin embargo, es en el bolsillo de los agricultores valencianos donde comienzan a hacerse de notar los efectos del calor. Desde la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), advierten de un gran encarecimiento en los costes de producción como consecuencia de las elevadas temperaturas.

La organización agraria asegura que en las últimas semanas los agricultores valencianos se han visto obligados a utilizar una mayor cantidad de agua y con una mayor frecuencia debido a las condiciones climáticas que se han dado. Además, el encarecimiento no solo se refleja en el consumo de agua, sino también en el de la electricidad. «La mayoría de riegos ahora son por aguas subterráneas y eso implica un mayor consumo de electricidad», indican desde AVA- ASAJA.

Más allá del impacto directo, la ola de calor también obliga a los trabajadores del campo a extremar las precauciones debido al aumento de las plagas aparejado a las elevadas temperaturas y a las condiciones de humedad que se llevan dando desde hace varios días.

El incremento de costes, del que todavía no se ha realizado un cálculo concreto desde el sector, puede afectar a gran parte del sector primario valenciano, ya que se produce en una época del año clave para muchos de los productores de la Comunitat. Además del sector citrícola y vinícola, que pueden ser dos de los que más noten la subida de su factura a final de mes, otros como el de la algarroba, la almendra o el caqui pueden verse perjudicados por esta segunda ola de calor consecutiva que obliga a los agricultores no solo a extremar las precauciones en su lugar de trabajo , sino también a rascarse el bolsillo.

El asfixiante calor de los últimos días no sólo afecta al campo, sino también a la ganadería valenciana. Las lluvias caídas durante la primavera, sobre todo en las zonas de interior de Castellón, hacían pensar en un verano tranquilo para los ganaderos de la Comunitat que se trasladan hasta allí con sus animales. Sin embargo, las altas temperaturas han empezado a secar los montes, por lo que los ganaderos deberán suplir la falta de alimento natural con pienso.