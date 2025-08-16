Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La Lotería Nacional de este sábado deja su primer premio en un municipio de 700 habitantes

La ola de calor dispara los costes de producción en el campo valenciano

Los agricultores se ven obligados a incrementar las frecuencias de riego y a elevar la protección fitosanitaria de sus cultivos ante el mayor riesgo de plagas

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Sábado, 16 de agosto 2025, 15:58

Segunda ola de calor consecutiva y primeras consecuencias directas para el campo valenciano. Las elevadas temperaturas empiezan a hacer estragos en los campos de ... la Comunitat, que afrontan semanas clave, con la campaña de cítricos en su recta final y la vendimia a la vuelta de la esquina.

