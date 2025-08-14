Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Otro incendio en Bicorp obliga a desviar medios aéreos que trabajan en Teresa de Cofrentes
Un campo de viñedos afectado LP

Agricultura reparte ayudas a 2.570 agricultores por los daños de la dana que no les cubría el seguro

El Gobierno destina 15,1 millones a explotaciones afectadas por la riada del pasado octubre y a 31 viveros

S. E.

Jueves, 14 de agosto 2025, 13:56

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado este jueves en la sede electrónica del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) dos listados con ... nuevos beneficiarios de ayudas para compensar daños causados por la dana por un importe total de 15,1 millones de euros, financiadas con fondos de la reserva de crisis de la Unión Europea. En concreto, se trata de dos líneas de apoyo destinadas a 2.579 agricultores para compensar por los daños no cubiertos por el seguro agrario (12,8 millones de euros) y a 31 viveros para que los titulares se encarguen de la reparación de desperfectos ocasionados por la dana (2,3 millones de euros), según recoge Europa Press.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio de Teresa de Cofrentes obliga a desalojar dos pedanías y activar a la UME
  2. 2 A prisión por violar a una turista en Valencia mientras sus amigos se ríen y la graban
  3. 3 Un conductor de VTC detenido en Valencia por la agresión sexual a una pasajera de 17 años
  4. 4 Mercadona abre este festivo del viernes 15 de agosto sus supermercados con horario especial de verano
  5. 5 Aemet activa un aviso naranja en Valencia y alerta de «situación muy adversa» con la llegada de un nuevo pico de calor para el fin de semana
  6. 6 Cinco años de prisión por la violación grupal a una menor en la playa de Las Arenas
  7. 7 Alpuente, Millares, Enguera... el fuego amenaza los montes de la Comunitat
  8. 8 Problema serio para la Real Sociedad con Guedes antes de su regreso a Mestalla
  9. 9 El abrazo de Froilán que enciende todos los titulares
  10. 10 El incendio de Teresa de Cofrentes ya está perimetrado y sin llama y afecta a 500 hectáreas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Agricultura reparte ayudas a 2.570 agricultores por los daños de la dana que no les cubría el seguro

Agricultura reparte ayudas a 2.570 agricultores por los daños de la dana que no les cubría el seguro