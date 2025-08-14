Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto deja 2.444.787,44 euros este miércoles en la localidad conocida por ser cuna de varios artistas
Un hombre se refresca en una de las fuentes de Xàtiva. B.G.

La ola de calor se extiende hasta el lunes en la Comunitat con noches que seguirán siendo tórridas

Las temperaturas podrían superar los 43 grados el sábado en municipios como Xàtiva y las mínimas no bajarán de los 25 en el litoral

B. González

Xàtiva

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:08

La Comunitat Valenciana se prepara para un nuevo pico de calor que comenzará este viernes y alcanzará su máxima intensidad durante el sábado y el ... domingo.  Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el sábado se prevé que sea el día más caluroso del verano, con temperaturas que podrían superar las alcanzadas el pasado lunes, considerado hasta ahora el día más cálido del año con registros de más de 41 grados en Carcaixent, Xàtiva o Llíria. Las previsiones apuntan a máximas de 43 grados en Xàtiva, 42 en Jalance, 40 en Requena, 39 grados en Gandia y 37 en Valencia capital.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 A prisión por violar a una turista en Valencia mientras sus amigos se ríen y la graban
  2. 2 El incendio de Teresa de Cofrentes obliga a desalojar dos pedanías y activar a la UME
  3. 3 Aemet activa un aviso naranja en Valencia y alerta de «situación muy adversa» con la llegada de un nuevo pico de calor para el fin de semana
  4. 4 El pueblo más misterioso de Valencia, según la inteligencia artificial: «Sus habitantes lo abandonaron por miedo»
  5. 5

    Hasta tres parques de bomberos de Valencia cerrados con riesgo extremo de incendios
  6. 6 El centrocampista del Leicester que se ofrece al Valencia
  7. 7 Mercadona abre este festivo del viernes 15 de agosto sus supermercados con horario especial de verano
  8. 8 Alpuente, Millares, Enguera... el fuego amenaza los montes de la Comunitat
  9. 9 Reabre la última de las 18 carreteras autonómicas afectadas por la dana
  10. 10 La difícil situación de Jaume Doménech

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La ola de calor se extiende hasta el lunes en la Comunitat con noches que seguirán siendo tórridas

La ola de calor se extiende hasta el lunes en la Comunitat con noches que seguirán siendo tórridas