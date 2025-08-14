La ola de calor se extiende hasta el lunes en la Comunitat con noches que seguirán siendo tórridas

La Comunitat Valenciana se prepara para un nuevo pico de calor que comenzará este viernes y alcanzará su máxima intensidad durante el sábado y el ... domingo. Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el sábado se prevé que sea el día más caluroso del verano, con temperaturas que podrían superar las alcanzadas el pasado lunes, considerado hasta ahora el día más cálido del año con registros de más de 41 grados en Carcaixent, Xàtiva o Llíria. Las previsiones apuntan a máximas de 43 grados en Xàtiva, 42 en Jalance, 40 en Requena, 39 grados en Gandia y 37 en Valencia capital.

Pero si las máximas serán muy elevadas, aunque no de récord, las mínimas seguirán siendo tórridas o ecuatoriales principalmente en los municipios del litoral, donde la media no bajará de los 25 grados. El calor se incrementará además por una sensación térmica de auténtico bochorno. Todo ello debido a la combinación de altas temperaturas con una humedad relativa de entre el 755 y el 80% y una brisa marina más débil.

Cabe recordar que, por ejemplo, en Valencia capital el pasado lunes ya se registró una mínima de 28,2 grados.

Este episodio de calor extremo prolongado hará que las tres primeras semanas de agosto se conviertan, según los registros disponibles desde 1950 de Aemet, en las más cálidas jamás vividas en la Comunitat Valenciana. Un hecho que se suma a un verano que se está caracterizando por temperaturas anormalmente altas desde el mes de mayo, con la única excepción de las dos últimas semanas de julio, que fueron más frescas de lo habitual.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, se trata de una ola de calor persistente que, aunque presentará un ligero descenso de temperaturas a partir del lunes, seguirá dejando valores significativamente elevados.

A pesar de ese descenso leve a partir del lunes 18, la presencia de una vaguada al oeste de la Península Ibérica podría provocar un cambio en el patrón meteorológico. Este nuevo escenario traerá consigo mayor inestabilidad atmosférica, especialmente en zonas del interior, donde podrían registrarse tormentas secas o con escasa precipitación, aumentando el riesgo de incendios.

De hecho, la densidad de rayos previstos para el lunes, entre las 14 y las 20 horas es significativa en el interior de toda la Comunitat y en especial en las comarcas centrales valencianas.

Tormentas secas como las de este miércoles, con rayos que pueden provocar incendios como el declarado en Teresa de Cofrentes, por lo que la precaución ante una situación tan adversa debe ser máxima.

Nivel naranja y riesgo extremo

Ante estas previsiones, Emergencias de la Generalitat ha extendido el riesgo extremo de incendios forestales hasta el lunes. Además, para este jueves se mantienen el nivel alto por alta temperaturas, máximas de hasta 36 grados, en todo el litoral de la provincia de Valencia y el litoral sur de la de Alicante y en el interior sur de Valencia, donde el termómetro llegará a los 38 grados.

El viernes seguirán subiendo y en el litoral de Valencia la alerta será naranja por temperaturas de hasta 39 grados, al igual que en el interior de la provincia. También estarán en nivel amarillo el litoral de la provincial de Alicante y el litoral sur de la de Castellón donde la previsión es de hasta 37 grados.

Desde Emergencias se insiste en que está prohibido el uso del fuego, pirotécnica y los trabajos mecánicos en terreno forestal. Se recuerda que para evitar que un incendio se quede solo en un conato es avisar a las autoridades, llamar al 112.

Por otro lado, se reitera que hay que tener especial precaución con las personas mayores, los niños y las personas vulnerables; beber abundante agua y evitar hacer actividad física en las horas centrales de máximo calor.