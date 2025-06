Cristobal Aguado: «La ministra Aagesen debería venir a Valencia cada semana y ofrecernos toda la ayuda»

Pocos dirigentes institucionales o económicos pueden presumir de haber estado representando a un sector durante más de treinta años. Cristóbal Aguado ha sido reelegido por ... octava vez consecutiva como presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y asegura que «aunque haya cumplido años», sigue teniendo la «misma ilusión y ganas de trabajar del primer día». Eso sí, también asegura que esta legislatura, caracterizada por el gran desafío de recuperación tras la dana, «ya será la última».

–¿En qué situación está el campo valenciano afectado por la dana y qué reclaman a las administraciones?

–Los agricultores no pueden estar siete meses como están para recuperar sus campos. Alguien debe de compensar absolutamente a todos los afectados. Creo que debe ser el Estado el que dé la cara y el que tiene que haber puesto en cada esquina un policía o un militar para evitar el saqueo y los robos en todo tipo de comercios. Doy por supuesto que la Comunitat estaba superada, como nos superó a los vecinos de los pueblos porque la situación porque era dantesca. Esa ayuda inmediata tenía que venir de los poderes del Estado, que tenía que dar la cara.

–Usted en varias ocasiones ha dicho que las ayudas del ministerio y las del Consell son insuficientes...

–Hay actuaciones que son muy positivas, pero, sí, insuficientes. Queda mucho pendiente y los decretos del Gobierno siguen dejándose a mucha gente que no va a cobrar. Agricultores que han perdido su campo deberían recibir un dinero para poder comprar otro y seguir con su actividad. Es lo mínimo que el Ministerio de Medio Ambiente o como se llame podría hacer, pero ese ministerio está en la higuera todavía. Teresa Ribera debió ser la primera persona que tendría que haber venido a Valencia junto a Pedro Sánchez. Ribera se fue a Europa y ahora Aagesen debería venir todas las semanas a Valencia a ver qué necesitamos, qué nos hace falta y ver cómo puede ayudarnos. Ella es el Estado y para eso pagamos impuestos.

–Ha advertido de que las danas cada vez serán más frecuentes, por lo que entiendo que se está pronunciando contra las teorías negacionistas del cambio climático que, por otro lado, han calado en una parte del sector...

–Indudablemente hay un aumento de la temperatura media y el mar está más caliente que hace 50 años. Negar las evoluciones del clima es de tontos porque hoy hay historiadores del clima que hablan de las glaciaciones y las épocas cálidas, que son cosas que pasan en la geología del mundo de toda la vida. Ahora, además de los cambios naturales, están los cambios del propio ser humano que altera también el clima. Todo eso tenemos que saberlo y tenemos tenemos que actuar en consecuencia. Tenemos que empezar por ejecutar las obras y las infraestructuras pertinentes, pensar en vías de evacuación. Son infraestructuras que no se han hecho por falta de voluntad de los políticos. Me parece que podían escuchar más a los expertos y menos filosofar. Ahora se van a gastar mucho dinero por no haber hecho las obras que tocaban en su momento y que nos habrían evitado estar ahora llorando a tantas familias en los cementerios.

–El año pasado el campo en toda España explotó y realizó numerosas protestas. ¿Han servido para obtener algún avance? Da la sensación de que se ha desinflado ese espíritu combativo.

–Bueno, realmente esta semana hay movilización de agricultores en Bruselas. Hemos estado en varias hace no tanto y en Madrid también hay una manifestación. Vamos a tener en Portugal un encuentro de todos los países del sur de Europa, por ejemplo. Los agricultores seguimos moviéndonos y ha tenido su impacto en Europa. Por ejemplo, hay una orden muy clara de la presidencia de la Comisión Europea de eliminar un 5% la burocracia en Europa y están desarrollando ya planes de eliminación. Están cambiando en la aplicación de la PAC y están desarrollando fórmulas de simplificación. Bien es cierto que el campo del sur de Europa está llegando al punto de no retorno y muchos políticos oyen lo que decimos pero parece que no escuchan el mensaje. En este momento, un 30% de los agricultores valencianos tienen más de 70 años. Dentro de 10 o 12 años, ¿tú crees que van a seguir en el campo? No, no van a seguir y sus hijos prefieren otros sectores.

–¿Por qué no se consigue la reciprocidad en las importaciones a Europa?

–La agricultura siempre ha sido moneda de cambio. La Unión Europea, pensando en el avance tecnológico y la Europa del futuro, ha desprotegido al sector agrícola a cambio de otras concesiones. Es como si hubiera pensado que si el campo desaparece no pasa nada al haber tantos países en el entorno que nos pueden suministrar comida. Eso es un gravísimo error, porque depender económicamente de la comida de otros países es peligroso.

–¿Qué conclusión puede sacar respecto a la Administración Valenciana tras 28 años al frente de AVA?

–El sector agrario nunca ha tenido el presupuesto que yo estimo que se merecía. La Comunitat es una autonomía de tercera. La región que más cobra del Estado tiene 700 euros más por habitante más que nosotros. Cuando uno no tiene la dotación económica suficiente tiene que apañarse con lo que hay. Las sucesivas consellerias durante estos años han estado intentando utilizar el dinero que tenían de la forma forma más eficaz posible. Nos hace falta inversión, la que nos niega Bruselas y el Estado.