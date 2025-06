La sorprendente personación de AVA: el nexo entre la dana, el PP y el caso Azud

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) ya es un elemento más en la investigación de la dana. Un nuevo actor en un macrosumario, con más ... de 40 partes personadas, que, sin embargo, resulta algo sorprendente. La entidad ha acudido al procedimiento como acusación popular en un momento en el que se ha planteado ya la posibilidad de aglutinar a estas representaciones.

Lo hizo hace escasas semanas -ha sido de las últimas en acudir al proceso- y de la mano de una abogada que ha estado en causas de corrupción como Erial donde defendió a la secretaria particular de Eduardo Zaplana, finalmente absuelta. Además, se da la circunstancia de que es la misma profesional que también representa al PP en aquella -también sorprendente- personación como acción popular en Azud, la megacausa que aglutina a cargos del PP y PSPV, un elemento inédito en un asunto de corrupción.

La entidad explicó los motivos de su personación. Pretenden que ningún agricultor se quede sin ayudas y que, además, reciban una indemnización por las parcelas que se han perdido al ser arrasadas por la riada. Sin embargo, ninguna de estas cuestiones se discute en el procedimiento. La jueza ya adelantó que quedaban fuera del objeto del proceso los daños materiales y concentró las pesquisas en los homicidios imprudentes en su modalidad de comisión por omisión. Parecen cuestiones de carácter administrativo las que plantea AVA.

El primer interrogatorio de la abogada evidenció que puede ejercer una defensa -no se puede calificar de improvisada, pero sí de inesperada- de la labor del Consell el trágico 29 de octubre. De hecho, el abogado de Emilio Argüeso, especialmente combativo, se enganchó a una de sus deducciones en su turno de preguntas. Además, la profesional no dudó en preguntarle a José Ángel Núñez por qué recordaba con tanta insistencia la rueda de prensa de Mazón aquella mañana -la calificó de «momento incomprensible»- y en cambio no hizo ningún comentario de la comparecencia de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que también celebró aquella mañana.

Cristóbal Aguado, histórico presidente de AVA, explica a LAS PROVINCIAS que no acuden al sumario con una idea preconcebida de quiénes pueden ser los responsables de la tragedia: si el Consell o el Gobierno central. No obstante, deja este mensaje: «Esto fue una catástrofe imprevisible. Todos estábamos en alerta roja. Me confié porque no llovía... Si se hubiera hecho lo que tocaba hace 20 años...».