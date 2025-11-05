Una aerolínea británica de bajo coste estudia nuevas rutas desde la Comunitat a Suiza y Alemania

Los aeropuertos de Valencia y Alicante son el gran reclamo para las aerolíneas de bajo coste, que son conscientes de la elevada demanda de la ... Comunitat entre viajeros internacionales. A pesar de que el Reino Unido es el principal emisor de turistas con destino a la región, otros países muestrasn cada vez un interés mayor por el territorio valenciano.

Durante la World Travel Market, la Conselleria de Turismo ha mantenido reuniones con diversas aerolíneas británicas para estudiar la situación de los aeródromos valencianos en el panorama europeo. En esa línea, el secretario autonómico de Turismo, José María Camarero, ha reconocido que los encuentros han sido valiosos para acercar posturas e incluso para negociar la ampliación de la oferta que actualmente operan.

En esa línea, el secretario autonómico no ha desvelado cuáles serán las nuevas rutas aéreas con las que contará la Comunitat. Sin embargo, el director general de Turismo, Israel Martínez, sí que ha reconocido que existe un interés creciente por parte de aerolíneas y turoperadores británicos por ampliar su oferta entre la región valenciana y otros países del centro de Europa.

Es el caso de Suiza y Alemania, dos países que ya cuentan con 18 conexiones directas con los dos principales aeródromos de la Comunitat, pero que en los próximos meses podrían incrementar ese número, según ha explicado Israel Martínez. En una de las reuniones que han tenido lugar en esta segunda jornada de feria, los representantes del Consell se han reunido con la aerolínea británica EasyJet, que ha confirmado esa tendencia creciente de viajeros desde el centro de Europa.

«Nos comentaban que ya están trabajando para intensificar ese tráfico aéreo de Suiza y Alemania con la Comunitat Valenciana», ha indicado Israel Martínez. Desde el Consell no se han desvelado más detalles de la operación, aunque sí que han confirmado que la operación podría incluir tanto nuevas rutas como una ampliación de los asientos, especialmente para la temporada de invierno.