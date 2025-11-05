Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La jueza de la dana cita a declarar al dueño del Ventorro, al síndic del PP y a la cúpula de Presidencia
Turistaas en la plaza de la Virgen. JL Bort

La Comunitat ya está «completamente recuperada» de la dana a nivel turístico

El Consell presume de una región con «sol 300 días al año» para consolidar su apuesta por la desestacionalización, pero advierte que «hay que estar atentos a cualquier situación que se pueda producir»

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:23

Ha pasado un año desde que la dana golpeó con fuerza la provincia de Valencia y determinados sectores de la economía valenciana empiezan a hablar ... de una recuperación total. El turismo es uno de ellos. De hecho, el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, ha confirmado que la imagen turística de la Comunitat se ha recuperado por completo de la tragedia ocurrida el 29 de octubre de 2024.

