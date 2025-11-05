La Comunitat ya está «completamente recuperada» de la dana a nivel turístico

Ha pasado un año desde que la dana golpeó con fuerza la provincia de Valencia y determinados sectores de la economía valenciana empiezan a hablar ... de una recuperación total. El turismo es uno de ellos. De hecho, el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, ha confirmado que la imagen turística de la Comunitat se ha recuperado por completo de la tragedia ocurrida el 29 de octubre de 2024.

«La Dana turísticamente afectó muy poco al territorio. Hemos dicho por activa y por pasiva que estamos completamente recuperados, sobre todo de donde más daño hizo, que fue en la imagen turística. Esa imagen que tenemos de hospitalidad, de actitud mediterránea y de recibir a nuestros turistas, como podéis comprobar, se ha superado», ha expicado Camarero durante la segunda jornada de la World Travel Market, que se celebra estos días en Londres.

El secretario autonómico, que ha reconocido que ahora es el momento de «gestionar el éxito turístico de la Comunitat», ha incidido en la mayor exigencia que supone para el sector turístico los episodios climáticos agresivos que tienen lugar cada vez más a menudo por culpa del cambio climático: «Hay que estar atentos a cualquier situación que se pueda producir. Ese es el turismo de hoy en día».

En ese «turismo de hoy en día», la apuesta de la Generalitat pasa por la desestacionalización, sobre todo si el foco se pone en el mercado internacional. Los «300 días de sol al año» son uno de los pilares del programa que el Consell ha trasladado a la World Travel Market, una de las ferias más prestigiosas a nivel internacional, para consolidarse como destino de preferencia para el mercado británico.

En un encuentro con medios del país, representantes del Consell han reiterado su voluntad en convertir a la Comunitat en una región acogedora para el turista procedente del Reino Unido durante los 365 días del año. «Nuestra estrategia no es solo para que vengáis en verano. Tenemos 300 días de sol al año. No es solo el verano, es todo el año el mejor sitio para que vengan los turistas británicos», ha comentado Camarero a la prensa británica.

Por ello, desde la Conselleria de Turismo celebran que un tercio de los viajeros británicos que llegan a la región ya lo hacen fuera del periodo de verano, después de que los viajes en otras épocas del año hayan crecido un 23%.

«Esa estrategia de desestacionalización se cumple y se cumple porque el mercado británico valora muy positivamente la oferta turística de la Comunitat Valenciana. El sol y playa, por supuesto, pero también esa otra oferta en la que estamos trabajando. Al británico lo que le gusta mucho es la experiencia turística y en eso tenemos que seguir trabajando desde un concepto no solo en el verano, sino en una desestacionalización completa.», ha explicado Camarero.

En esa línea, el turismo gastronómico se ha convertido en uno de los puntos fuertes de cara al mercado británico. Desde la pandemia, las experiencias gastro entre los visitantes procedentes de Reino Unido han crecido un 49% en sus viajes a la Comunitat Valenciana.

Un tour por los 'rooftops' valencianos

En esa búsqueda del turismo experiencial, la patronal hotelera de la Comunitat, Hosbec, ha anunciado la puesta en marcha de un proyecto que pretende recorrer algunos de los hoteles más característicos de la Comunitat a través de sus azoteas.

Conectar la ciudad por las alturas es uno de los objetivos de esta nueva iniciativa en la que trabaja la patronal dirigida por Fede Fuster, y que verá la luz en los próximos meses. La idea que manejan en Hosbec es la de ofrecer una guía con los mejores rooftops de la Comunitat Valenciana para que tanto el turista como el vecino puedan disfrutar de los hoteles como un espacio de reunión.

La patronal pretende llevar a cabo la iniciativa en las tres provincias, por lo que incluirá azoteas de hoteles de Benidorm, Valencia, Castellón y Alicante. Aunque el número exacto todavía está por definir, la idea que maneja el presidente de Hosbec es la de disponer de un número de rooftops visitables entre los 20 y los 30.